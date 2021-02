SRBIJU ISHVALILA I AUSTRIJA: Zemlja dobro napreduje i sa MEKIM ZAKLJUČAVANJEM! Ravnoteža je NAJVAŽNIJA STVAR

Tekst o Srbiji koji jen objavio austrijski portal Krone cajtung prenosimo u celosti:

"Knez Mihailova, glavna ulica u pešačkoj zoni oko ručka. Mnogo je aktivnosti. Ljudi se šetaju i upijaju zimsko sunce u uličnim kafićima. Ispred prodavnica se stvaraju redovi, poštuje se minimalna udaljenost (1,5 metar) i maske se nose. Dozvoljene su sve vrste - uključujući štitnike za lice u restoranima. Dok je broj infekcija u prvom talasu korone bio veći nego u Austriji, situacija se smirila u narednim mesecima. Zemlja dobro napreduje sa "mekim zaključavanjem". To znači da je sve otvoreno, samo ne toliko dugo. Prodavnice, restorani, škole, frizeri, bioskopi, pozorišta, fitnes studiji i banje - sve radi! Trenutno se prodavnice i bioskopi moraju zatvoriti u 17 sati, restorani, barovi i klubovi mogu biti otvoreni do 20 sati.

"Ravnoteža je najvažnija stvar u našoj borbi protiv Korone" Put kojim se gradonačelnik metropole od 1,3 miliona ljudi s pravom ponosi. Krone.tv posetio je Zorana Radojičića u gradskoj kući.

"Beograd je poznat po noćnom životu, zabavama, lepim druženjima u restoranima i klubovima", objašnjava gradski šef. To je bio veliki izazov tokom Korone, zbog čega su uloženi napori zajedno sa stanovnicima i inspekcijskim vlastima i postignuti su tako dobri rezultati. "Od početka pandemije do danas, ravnoteža je bila najvažnija stvar u našoj borbi protiv Korone“, rekao je Radojičić, „neprestano smo pokušavali da održimo ravnotežu između strožih mera i ublažavanja - i da pronađemo pravi trenutak za prave odluke." Beograd je mere zasnivao na međunarodnim modelima: „Bez obzira da li Kina, Amerika ili Rusija: Svuda smo stekli i koristili iskustvo, nismo preferirali nijednu rutu.“ Tako je Beograd našao svoj put. Naravno, priznaje Radojičić, i Beograd je imao problema. „Ali ako se osvrnemo na celu krizu, Beograđani su se pokazali veoma, vrlo odgovorni.

"Nadam se da ćemo uskoro moći ponovo da radimo kao i ranije" U Gospodar-Jevremovoj, nedaleko od centra za kupovinu, nalazi se Jovanin kafić. Ona je takođe kontakt osoba za brojne redovne goste. "Ovo mesto imamo već četiri godine. Pre toga, imali smo isti koncept - kafić i prodavnica ploča u jednom - na drugoj lokaciji. Sada to pokušavamo da nastavimo ovde. To nije tako lako, jer se tokom krize smanjio broj gostiju, postoji više bezbednosnih zahteva, a radno vreme je skraćeno. Ali do sada smo uspeli da preživimo “, kaže ona ponosno. „Pre Korone imali smo planove za širenje, želeli smo da osnujemo izdavačku kuću i postavimo drugu lokaciju. Sada se nadamo da ćemo uskoro moći ponovo da radimo kao i pre ove situacije.“ Njeni prijatelji i stalni radnici su joj važni. „Želim da ih zadržim sve i da se držimo zajedno, stvorim neku vrstu utočišta u kojem se ljudi mogu opustiti i ne razgovaraji o Kovidu, već o potpuno drugim stvarima.“

U Beogardu Evropljani rade od kuće u kafiću Jovanina misija je da sačuva ovo malo mesto za sve. „Moji gosti se uvek mogu vratiti ovde. Ovde se svi ponašamo kao da živimo sasvim normalan život. Mnogi ljudi dolaze u Beograd, odavde mogu da rade na mreži. Domaća kancelarija u kafiću. Oni cene opuštenu atmosferu ovde u Srbiji u poređenju sa drugim evropskim zemljama, kaže vlasnik neobičnog mesta. "Mi smo zemlja sa jednom od najnižih stopa smrtnosti" Ovo je takođe važno ministru zdravlja. Zbog toga mu je teško da razume kritike lekara da Srbija nije dovoljno stroga prema merama Kovida. "Moj odgovor na otvoreno pismo lekara je moj posao. I naravno naši rezultati. Što se tiče obuhvata vakcinacijom, Srbija je na drugom mestu u Evropi, odmah iza Velike Britanije sa najviše vakcinacija, i na sedmom mestu u svetu. Takođe smo zemlja sa jednom od najnižih stopa smrtnosti", kaže Zlatibor Lončar za Krone.tv. "Trenutno ste u Beogradu, vidite, ovde ništa nije zatvoreno, restorani, prodavnice, kafići, sve je otvoreno. U drugim zemljama ne možete ni izaći ni prošetati. Prosudite sami".

Srbija je takođe dobila puno međunarodnih pohvala za svoju strategiju vakcinacije. Rano se opskrbila vakcinama iz svih zemalja, čak i iz Kine i Rusije. "Pokušajte da pronađete zemlju u kojoj su tri različite vakcine dostupne stanovništvu", rekao je Lončar, "I sa sistemom u koji se ljudi mogu prijaviti i ne moraju da čekaju u redu ili čekaju dugo." Na pitanje "Da li bi savetovao i Austriju da pređe na ruske ili kineske vakcine", Lončar je dao diplomatski odgovor: Mi smo mala zemlja. Austrija je na mnogo načina jača nego što bismo vam mogli savetovati da imate rusku ili kinesku vakcinu. Jednostavno smo pokušali da dobijemo vakcinu iz nekoliko izvora i na taj način da zaštitimo zdravlje ljudi i spasimo ljudske živote što je više moguće. Siguran sam da su drugi pokušali da dobiju što više količina."

