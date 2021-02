VUČIĆ: Ličnim animozitetima nije mesto u upravljanju državom

Država je suviše ozbiljna stvar da bi se neko igrao ličnih animoziteta u upravljanju i vođenju države, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić upitan da li ima šta da zameri nekadašnjem ministru unutaršnjih poslova, a sada aktuelnom ministru odbrane Nebojši Stefanoviću.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li se može dovesti u vezu sa Stefanovićem, to što je tek nakon njegovog odlaska sa mesta ministra unutaršnjih poslova delovano protiv kriminalnog klana, podsetio da je najveći deo ljudi koji su nestali, a što se povezuje sa nedavno uhapšenim klanom, nestalo proteklih meseci.

Ukazao je da ne može istraga da se izvrši za nedelju dana, mesec dana, već da je potrebno više vremena.

Takođe je ukazao da su se dogodila i dva dodatna ubistva, te da je kroz hapšenja i otkrivenih ubica u Belvilu i Ušću dobijen dodatni trag i upozorenje koja su lica ta koja vrše likvidacije, nakon čega su preduzeti određeni koraci.

Vučić je ukazao da je još 2017. kada se dogodilo ubistvo na šinama rekao u barem pet izjava da tu ima čudnih stvari, a da će se tek videti da li ima i dokaza.

Naglasio je da ne postoji sumnja šta se tamo desilo, ali da li će biti dovoljno dokaza je - na tužilaštvu.

"Da li imam nešo da zamerim Nebojši Stefanoviću, ako se ne tiče državnih interesa, već naših interesa to ću reći u četiri oka. On veoma posvećeno radi svoj posao, koji sam svojevremeno radio ja. Očekujem od njega odlične rezultate u budućnosti", rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na spekulacije protivnika vlasti, koji su kada im se, kako kaže, "učinilo da imamo svađe, hvalili Zoranu (Mihajlović), pa Nebojšu (Stefanovića), pa kada su videli da im to ništa ne donosi, onda su rekli: 'ajde da srušimo Nebojšu jer neće da ide protiv Vučića'. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se neko igrao ličnih animoziteta u upravljanju državom", istakao je on.

Od Stefanovića, ističe, očekuje važne i velike rezultate, odličnu saradnju sa načelnikom Generalštaba i sa vojskom.

"Pošto sam vrhovni komandant mi moramo da imamo odličnu saradnju. Moramo da radimo najteže poslove koje moraju da donesu očuvanje mira, a ujedno žurimo da bi pokazali da smo dovoljno opremljeni da bi mogli da sačuvamo mir", objasnio je on.

Vučić je dodao i da su svi znali sve o krivičnim delima od 2000. do 2003., i na kraju su svi koji su to sve znali dozvolili ubistvo premijera.

"I mi smo imali problem prilikom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji da neko moze biti snajperom ubijen. Bila je nezgodna pozicija, mnogo visokih zgrada, pa smo morali da angažujemo sve snajperiste. Znali smo za njihove snajpere još ranije I ko im je meta iz razumljivih razloga", preneo je Vučić novinarima.

Vučić se osvrnuo i na slučaj Gorana Papića, bivšeg visokog oficira policije i podsetio da jedan opozicionu političar Papića nije napao zbog krivičnog dela, već što je on njegovog zeta izvukao kroz vrata i staklo automobila, kada je pronašao ogromnu količinu droge u kolima.

"Danas podsećaju samo na to prebijanje samo da bi se zaboravilo da se radi o narko dileru zetu političara", istakao je on.

Papić je osumnjičen da je pretukao ugostitelja Dejana Pejovića, a inače je, dok je bio pripadnik SBPOK vodio akciju hapšenja nekadašnjeg Đilasovog šuraka Milana Dabovića sa 2,4 kilograma kokaina, Vučić je istakao da da će svako ko učini bilo kakav prestup biti disciplinski gonjen, da su nasilje i tuča teški prekršaji i krivična dela, ali da se ne mogu porediti sa dilovanjem droge, ubistvima, pljačkom i otimačinom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir