PALMA O ZAKONU O POREKLU IMOVINE: Prvo da se provere političari, evo ja se prvi prijavljujem!

Jedinstvena Srbija podržava Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu i njegove izmene i dopune. Moj predlog je da taj zakon prvo krene od političara i ja se prvi prijavljujem da me provere i siguran sam da se i Vi gospodine ministre Mali slažete. Da pokažemo građanima da taj zakon nije pravljen za neke druge, nego za sve građane Srbije podjednako, a da prvo krene od političara. I to podržava i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Svako od političara koji ima automobil od 40 000 evra, a nema preduzeće ili kompaniju, da mu se ispita poreklo imovine. Evo ja se sad prijavljujem i Vi gospodine ministre vidim da se slažete“, rekao je danas predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u Skupštini Srbije prilikom rasprave o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine.

„Takođe predlažem i da se izmeni zakon kojim se kažnjavanju vlasnici privatnih radnji zbog neizdavanja fiskalnih računa, a to se posebno odnosi na ugostiteljske radnje i one koji imaju brzu hranu. Predlažem da se umesto zatvaranja radnji na 15 dana uvedu veće novčane kazne i ako treba za dva, tri ili četiri puta da finansijske kazne budu veće za neizdavanje fiskalnog računa, samo da se radnje ne zatvaraju, jer to je onda pogubno i po tog privatnika i po radnike i po državu. Taj zakon nije ova vlast donela nego neki pre „visoki šusteri za niske štikle“. I kada je reč o borbi protiv korupcije, laž je da je korupcija u zdravstvu i prosveti. Lekari, medicinske sestre, učitelji, nastavnici i profesori nisu korumpirani. Ajmo da u tom poslu hvatamo velike ribe, a ne beovice (vrsta sitne ribe kako ih u cetralnoj Srbiji zovu). Jer velika riba guta malu ribu“, kazao je Marković.

„Imam jednu primedbu za ministra Sinišu Malog. Ja svake nedelje imam sastanak sa desetak privrednika, iako je nedelja dan za odmor i pozvao sam ministra Malog dva-tri puta i nije mi se javio. A pozvao sam i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i on se na drugo zvono javio i pozvao sam i ministra Nedimovića i on se nakon drugog zvona javio. I meni nije drago da radim nedeljom. Sigurno ste Vi ministre gledali koliko je skočio bitkoin. Sada je oko 47.000 evra ili 50 i nešto hiljada dolara. Ja se javljam svakome i gospodine ministre mi poslanici smo glasali i izabrali Vas, a ne Vi nas. Mene dnevno zove minimum 30 ljudi sa nepoznatih brojeva i ja se javim, Od toga je 50 posto iz Jagodine, a 50 posto iz drugih gradova. Ali Vam ne zameram zato što ste stručni za resor za koji ste zaduženi.

A to za što sam Vas zvao trebalo je najviše dva minuta razgovora. To me naučio Dačić koji ne razgovara telefonom više od 35 sekundi. A on zna da bude i gori od Vas gospodine ministre, pa se javi nakon tri sata i pita „šta si me trebao“, a ja kažem „brate ne znam zašto sam te zvao, zaboravio sam“. A ti privrednici sa kojima sam razgovarao zapošljavaju 2.100 radnika ukupno“, rekao je Marković obraćaujući se ministru finansija Siniši Malom u Narodnoj skupštini Srbije.

Kurir.rs

Kurir