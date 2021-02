DAČIĆ POTVRDIO: Međustranački dijalog počinje u martu

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da će od 1. marta početi dijalog u kojem će učestovati on i evropski posrednici, dok se sastanci sa strankama očekuju u drugoj polovini marta.

Dačić je za RTS naveo da će 1. marta biti održana video-konferencija na kojoj će pored njega učestvovati predsedavajući Spoljnopolitičkog odbora EP Dejvid Mekalister, i četiri posrednika iz EP u okviru dijaloga vlasti i opozicije oko unapređenja izbornih uslova.

"Oni to smatraju početkom tih aktivnosti dok će se sastanci sa strankama dešavati nakon početnog razgovora. Očekujem to negde u drugoj polovini marta", rekao je Dačić za RTS upitan da prokomentariše najavu izvestioca EP za Srbiju Vladimira Bilčika da će će 1. marta početi međupartijski dijalog uz posredstvo evropskih parlamentaraca.

On je dodao da je potrebno definisati formate ko će sve učestvovati i napomenuo da će sve stranke biti obaveštene kada će biti održana prva sesija.

Kazao je da kao predsednik Skupštine ima obavezu da sasluša sve predloge i sugestije stranaka, ali je i naveo da se ne može razgovarati po principu "političkog džuboksa i fontane želja", te da "nikakvi uslovi ne mogu da nadomeste nedostatak podrške kod građana".

"U opoziciji vidim da ima deset platformi i različitih verzija... Jedna od ideja je i da dođe do paralelnog uređivanja Javnog servisa i da se menjaju urednički timovi. Iskreno rečeno, ne verujem da će EP podržati bilo kakav predlog protiv kojeg su oni u suštini. Oni su se uvek zalagali za javni servis van političkih uticaja", prokomentarisao je Dačić.

Dačić je kazao da je Skupština spremna da raspravlja o izveštaju EP, kada bude usvojen na plenarnom zasedanju tog tela krajem marta i dodao da kada je o pojedinim ocenama iz njega reč, Srbija nije članica EU i nema uticaja na rad EP.

"Tamo postoje različite političke grupe unutar i svaka ima neke svoje amandmane. Rekao sam da smo spremni da svaki izveštaj razmatramo kao što smo razmatrali i izveštaj Evropske komisije u oktobru. Naravno, mi vodimo samostalnu spoljnu kao i unutrašnju politiku", rekao je Dačić.

Upitan za ocene iz izveštaja koje se tiču Narodne skupštine Srbije, gde se pozdravljaju promene u radu po pitanju procedure, ali se istovremeno kritikuju "agresivni rečnik i zastrašivanje političkih protivnika", te s tim u vezi traži da predsedavajući reaguje po poslovniku i eventualno izriče kazne, Dačić je naglasio da nijednom do sada nije izricao niti opomene niti kazne, a ni udaljavanje sa sednica.

Nijednom to nisam radio, odgovara on i dodaje da "to isto i on ima da zameri Evropskom parlamentu".

"Na nekim veoma agresivnim stavovima, pa čak i otvoreno antisrpskim koji se mogu čuti na sednicama EP. Stoga, zamolio bih predsedavajućeg da reaguje", rekao je Dačić.

On objašnjava da kada neko izjavi da ga raduje što Srbija nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje očekuje od predsedavajućeg da reaguje.

"To su valjda ti evropski maniri koje su spremni da traže od drugih. Parlament nije Narodna biblioteka ili pozorište gde publika ima da ćuti ili aplaudira. Narodni poslanik ima pravo da govori šta hoće, jer je izabran od strane naroda. I ne odgovara nikome osim narodu", naveo je predsednik Skupštine Srbije.

