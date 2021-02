IZBORI ĆE BITI ODRŽANI 2022. U SKLADU SA ZAKONOM: Vučić uveren da će opozicija izgubiti u Beogradu još ubedljivije nego pre

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti održani sledeće godine u skladu sa zakonom.

Vučić je rekao da je čuo da njegovi politički protivnici govore "kako je podelio novac građanima pa će da zakaže izbore za novembar ili decembar" i da je opoziciji navodno nešto nešto obećao nemački CDU.

Predsednik naglašava da država stalno deli novac građanima i da opoziciji nije niko i ništa obećao, a da se ništa tako neće ni desiti pošto je Srbija sloboda i nezavisna zemlja koja ima slobodarskog predsednika i vladu.

- To su nama najvažnije vrednosti tako da ćemo sledeće godine imati izbore. Imaćemo mnogo toga da pokažemo ljudima i ako ljudi ne vide šta smo sve uradili i koliko se Srbija promenila, neka glasaju za povratak u prošlost i na staro i dvehiljadite koje su zemlju razorile i uništile - rekao je Vučić.

Upitan da li će izbori biti razdvojeni i kako vidi zahteve opozicije da njegovo ime ne bude na izbornima listama, Vučić je rekao da smo samo jednom imali razdvojene izbore 2004. godine i zapitao što ih nismo imali posle, ako je tada, kako tvrde, bila na delu velika demokratija.

Vučić kaže da opozicija traži razdvojene izbore kako bi maltretirali građane i uzimali novac iz njihovog džepa s obzirom na to da izbori koštaju više miliona evra, a da taj novac može da se upotrebi za izgradnju puteva i bolnica.

- Zašto je kada je (Boris) Tadić bio nosilac svih lista to bilo demokratski i nije bilo nereda - zapitao je Vučić.

Naglasio je da sve to pokazuje licemerje i nervozu opozicije koja je uložila gotovo milijardu evra u kampanju protiv njega, kupovinu medija i novinara, ali i štampanje oko 114 miliona stranica tokom prethodnih osam godina kako bi napadali njega i njegovu porodicu.

Nema nonpejpera, ali ima teških pritisaka zbog KiM

Vučić je izjavio da ne postoji nikakav nonpejper sa zahtevom oko Kosova i Metohije, ali ono što postoji i što očekuje su "teški pritisci" i objedinjavanje snaga Vašingtona i Brisela.

- Međusobno priznanje je postalo moto - rekao je Vučić.

Još, naglašava, razmišlja o sadržaju čestitke koju je dobio za Dan državnosti od američkog predsednika Džoa Bajdena.

- Čudno je to kad se neko drugi raduje, a ne onaj ko je čestitku primio - rekao je Vučić i dodao da to nije pristojno, ali će to, kako kaže, Bajdenu reći u lice.

Ističe da Bajdena ne treba potcenjivati jer je veoma inteligentan čovek.

- Reč je o iskusnom, ozbiljnom i prekaljenom političkom lideru. Ali, postoje stvari koje su činjenice, ali ako hoćeš da pošalješ neku političku poruku uzmeš telefon i pozoveš - naveo je Vučić.