VIDELI STE SNAJPERE I PIŠTOLJE A TO NIJE NIŠTA Vučić o Veljinoj grupi! Ljudi da sklone decu kad u četvrtak budemo sve prikazali

Za nekoliko dana ćemo građanima Srbije pokazati nešto što je zaista jezivo. Čekamo dodatna veštačenja da ne bi neko sutra rekao da to ne može da se koristi u dokaznom postupku - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je na televiziji "Prva" pričao o istrazi protiv kriminalne grupe koju je predvodio Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja.

- Kada budemo prikazivali te stvari moraćemo unapred ljudima da kažemo da sklone decu - istakao je Vučić.

Istakao je da ćemo tada videti "ko je zapravo tu koga štitio, a ko se zaklinjao ubicama".

- Za nekoliko dana, najkasnije u četvrtak, ćemo pokazati građanima sve. Javnost je do sada videla samo oružje, organizovanu grupu, pištolje, snajpere, pancire metke, drogu... To nije ništa - rekao je on i naglasio da će te informacije "šokirati celu Evropu i ceo svet".

(Kurir.rs)

