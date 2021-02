VUČIĆ U JUTARNJEM Zašto sam otkazao sednicu Saveta? Čekamo dodatno veštačenje, narod će u četvrtak tek biti šokiran

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra u 10 sati gostuje u jutarnjem programu.

On je na TV Prva odmah po dolasku rekao i zašto je otkazao jučerašnju sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.

foto: Printscreen Prva

Narod će biti šokiran, ali i cela Evropa i ceo svet

- Čekamo dodatno veštačenje, otkazao sam zbog formalno-pravnih stvari a kad budemo saopštili ljudi će biti više nego šokirani, reći ćemo prvo ljudima da sklone decu - rekao je predsednik dodavši da će se videti ko se zaklinjao ubicama na vernost.

On je rekao da će to biti za koji dan, najverovatnije u četvrtak ali da pre nego što se to pokaže narodu mora sve da bude provereno. Vučić je dodao da je narod video oružje, snajpere ali da ovo što će tek videti...

- Neće narod samo da bude šokiran nego i Evropa i svet... Videće s kim smo imali posla - dodao je on.

Naime, Vučić je jutors najavio da će građani Srbije, cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande. Vučić je, gostujući na TV Prva, kazao da je sednica Nacionalnog saveta bezbednosti otkazana juče zbog formalno pravnih problema, jer se čekaju dodatna veštačenja, da ne bi sutra neko rekao da to što je pokazano građanima ne moze da se koristi u dokaznom postupku.

- Onda ćemo reći o čemu se sve radi i pokazati ljudima nešto što je blago govoreći jezivo, da bi ljudi mogli da vide da li se iza svega krije politika, zaštita režima, ili borba protiv zaista jedne ili više organizovanih kriminalih grupa, kazao je on. Vučić je istakao da je važno da država pobedi u toj borbi u šta je, kaže, uveren, kao i da će svačije dete, svaki građanin biti zaštićen od onih koji su mislili da su jaki i da mogu da izvrše najgnusnije zločine, jer imaju nečija leđa.

Upozorio je da će, kada budu pokazivani materijali, biti potrebno da se sklone deca, a da će građani moći da vide i čuju, ko se sve zaklinjao na vernost kriminalcima.

Istakao je da će biti prikazana odlučnost države i da ono što je do sada viđeno - oružje, jedna dobro organizovana grupu, od pištolja, snajpera, pancirnih metaka, droge nemoreljivo sa onim što će biti prikazano.

- Videli su da su mi neki govorili da je skandalozno da se nekome presuđuje unapred, i već stali unapred u odbranu organizovanih kriminalnih grupa. To ide tako, prvo ćute, pa kreću politički spinovi, lažni profesori koji kreću da štite tu grupu, govoreći da je to što neko hoće da se obračua sa nekim fudbalskim navijačima, objasnio je on. Vučić je kazao da će narod videti i presuditi i da li se on ili Vladimir Vuletić, doskorašnji potpredsednik FK Partizan, ponaša nedopustivo. - Ja sam blizu kraja svog mandata i vreme je da vršim rekapitukaciju onoga šta smo radili i šta su zadaci budućeg predsednika i vlade. Slobodan sam da govorim o mnogim stvarima, naglasio je on.

Imamo indicije o umešanosti stranih službi

- Biće mnogo iznenađenja i mnogo ljudi koji će biti saslušavani - dodao je i naglasio da imamo i indicije o umešanosti stranih službi a tu su važne tri stvari:

- pojedine službe smatraju da Srbija ne sme da bude vodeća zemlja regiona i da male treba podržati i okrenuti ih protiv Srbije.

- pod dva važan faktor je taj da je Srbija uspela da raste i napreduje jer ekonomski najbrže raste, najbrže gradi bolnice, puteve... Prosečna plata u Beogradu je u decembru bila 700 evra, više od 82.000 dinara. Dakle, sve te službe vide da Srbiji ne može tako lako da se otima kao ranije i zato službe smatraju da treba uneti dodatnu nestabilnost.

foto: TV Prva printscreen

Vučić je u nekoliko navrata ponovio da nije ni lep, ni šarmantan a ni simpatičan čak ni svojima u kući ali da ljudi glasaju za njega jer vide rezultate. On je ponovio i da je vrlo osetljiv na decu, kao i na brata od kog je stariji dve godine i s kojim je kako kaže vezan pupčanom vrpcom, kao da su sijamski blizanci.

(Kurir.rs)

Kurir