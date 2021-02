VUČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Reći ću ko se KRIMINALCIMA ZAKLINJAO NA VERNOST! Deo MUP pratio je mog sina, oca i brata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je došao do informacija da je deo policije ne samo nezakonito prisluškivao njegovu porodicu već ih je i pratio, i to njegovog sina Danila, brata Andreja i oca Anđelka Vučića!

Vučić je naveo i da je deo kriminalne grupe i deo policije radio na njegovoj diskreditaciji, kao i da je svojevremeno čoveka, koji je u uključenju sa fudbalskog meča viknuo u kameru „Vučiću, pederu“, u tu zaštićenu zonu uveo oficir MUP. Predsednik Srbije je najavio i prikazivanje materijala o organizovanom kriminalu koji će šokirati javnost, ali i otkriti ko se to kriminalcima zaklinjao na vernost.

Upozoravali su me

Vučić je, gostujući juče ujutru na TV Prva, rekao da organizovana kriminalna grupa radi na njegovoj diskreditaciji, ali i da je u to umešan i veći broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Toga je, istakao je, postao svestan u trenutku kada je objavljena slika njegovog starijeg sina Danila Vučića, koji je u kafiću gledao fudbalsku utakmicu, između ostalog, sa osobom koja je, kako tvrdi, pravosnažno osuđena za tuču, ali ne i trgovinu drogom.

- Tada smo shvatili da je nemoguće da to radi kriminalna grupa, pa smo zaključili ko je iz policije to dostavio... Oni znaju koliko sam osetljiv na decu, zbog krivice koju osećam zbog toga što su prošli kroz razvod, kao i na brata (Andreja Vučića, prim. nov.) - naveo je Vučić, ali i da je saznao da su policijski generali i pukovnici o njegovoj porodici „davali lažne informacije nekome“:

- Trebalo je da imam i bolji periferni vid, nisam verovao ljudima koji su me upozoravali, svaki dan mi dođe po 50 pisama, posle godinu i po dana, vidim da treba nekome da poverujem. Dolazim do informacija da su ljudi iz policije pratili mog brata, sina, oca, saznajem da su neki postali pukovnici tako što su po kafanama davali informacije. Znam i ko stoji iza toga.

Predsednik Srbije je otkrio i da je jedan oficir MUP uveo čoveka u restriktivni prostor na stadionu, a što je ovaj iskoristio da ga vređa u programu uživo. - Dakle, zato je bilo važno i zato su oni vodili sve vrste kampanja i kampanja laži, pa smo došli čak do toga da je onog što je na utakmici Srbija - Albanija, koji je vikao „Vučiću, pederu“ u restriktivni prostor uveo oficir MUP. Ali nije on to sam uradio... - rekao je predsednik Vučić, kao i da je za to saznao pre oko dva meseca.

Jezivi snimci

Govoreći o otkazivanju sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić je kazao da je do toga došlo zbog formalno pravnih problema, jer se čekaju dodatna veštačenja - da ne bi sutra neko rekao da to što je pokazano građanima ne može da se koristi u dokaznom postupku. Predsednik je najavio da će građani naše zemlje, ali i cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli, a najkasnije do četvrtka, detalje istrage protiv organizovane kriminalne grupe

- Onda ćemo reći o čemu se sve radi i pokazati ljudima nešto što je, blago govoreći, jezivo, da bi ljudi mogli da vide da li se iza svega krije politika, zaštita režima ili borba protiv zaista jedne ili više organizovanih kriminalnih grupa - naveo je Vučić, ali i upozorio da će, kada budu prikazivani materijali, biti potrebno da se sklone deca, a da će građani moći da vide i čuju ko se sve zaklinjao na vernost kriminalcima.

Prema njegovim rečima, sve ono što je do sada viđeno - jedna dobro organizovana kriminalna grupa, oružje, od pištolja, snajpera, pancirnih metaka, droge... nemerljivo je sa onim što će biti prikazano. Vučić je rekao i da se ispituje i umešanost stranog faktora i ko je sve to na različite načine podržavao, kao i kriminal u okviru carine. - Biće, unapred vam kažem, strahovitih stvari za koje će ljudi da čuju šta se tu dešavalo. Interesantno je koji su se ljudi time bavili i šta su sve tamo radili, koji nikakve veze sa carinom nisu imali, ali su to preuzeli pod svoju kontrolu i radili šta im je padalo na pamet - naveo je Vučić i dodao da će mnogi ljudi biti saslušavani. O umešanosti pojedinih stranih službi, zasad postoje samo indicije, kazao je.

Ko je pomagao Belivuku iz države?

Nove informacije - da postoji šokantan materijal, gde se, između ostalog, vidi ko se kriminalcima zaklinjao na vernost, ali i da je deo MUP pratio članove predsednikove porodice, za stručnjake za bezbednost znače da je kontraobaveštajna služba zakazala, kao i da će isplivati neko zvučno ime koje je sarađivalo s Veljkom Belivukom.

Bivši direktor beogradske policije Marko Nicović kaže da su pomenuti snimci, odnosno materijal, verovatno o nečijem ubistvu ili mučenju. - Isto tako, na tim snimcima može da bude i neki političar, sudija ili predstavnik medija, neko zvučno ime. Drugo, MUP mora detaljno da ispita ko je to pratio porodicu predsednika, tu je kontraobaveštajna služba zakazala - dodaje.

Predsednik Srbije o... ...Promenama u SNS Vučić je najavio da će na Skupštini stranke, na jesen, biti ogromnih promena, u svakom smislu, i da će se boriti da obezbedi većinu za ljude koji će doneti novu energiju. ...Jednokratnim davanjima Vučić je najavio da će tokom godine biti još jednokratnih novčanih davanja, a pred kraj godine uslediće i nova povećanja plata. ...infrastrukturi Pre kraja godina gradiće se sedam auto-puteva, a možda i osam ili devet. To će biti rekord u Evropi. Kupujemo švajcarske „Štadlerove“ „dabl-deker“ vozove s najlepšim pogledom. ...Pomoći nezaposlenima i u centralnoj Srbiji I nezaposleni u centralnoj Srbiji će, prema rečima predsednika, dobiti pomoć koja je najavljena za Srbe na KiM. ...Izborima Sledeće godine ćemo imati izbore. Imaćemo mnogo toga da pokažemo ljudima i ako ljudi ne vide šta smo sve uradili i koliko se Srbija promenila, neka glasaju za povratak u prošlost i na staro i dvehiljadite, koje su zemlju razorile i uništile. ...Dozvolama za „Batajnicu“ Vučić tvrdi da postoje građevinske dozvole i za intenzivnu negu, poluintenzivnu negu i glavni deo bolnice, kao i za kotlarnicu, trafostanicu i drugo, a da jedino nema još za jedan pomoćni objekat i deo apoteke. ...Ispitima Polaze od sebe, isto kao i s mojim ispitima, što su išli po višoj školi i pokušavali da nađu nekog ko bi im rekao kako nisam polagao ispite ili što su ispitivali moju diplomu na Pravnom fakultetu. ...Zakonu o poreklu imovine Ispitivaće se svi računi, od Australije, Devičanskih ostrva, Mauricijusa do Luksemburga. Lično nemam nijedan takav račun, niti firmu. Tražiću da budem među prvih 10 čija će se imovina ispitati.

Prema rečima Zorana Dragišića, sa Fakulteta bezbednosti, nezahvalno je nagađati šta bi moglo biti u okviru materijala koji je pomenuo Vučić. - Kada je reč o praćenju, prisluškivanju porodice predsednika, to je pritisak na njega. Ako se dokaže da su to radili neki pripadnici MUP, važno je ustanoviti i ko im je dao takav nalog, u čijem interesu se to radilo - ističe on.

Orhan Dragaš iz Međunarodnog instituta za bezbednost podseća da organizovani kriminal nema taj oblik bez učešća i podrške ljudi iz državnih struktura. - Nemam sumnju u brutalnost kojoj su bili skloni uhapšeni članovi Belivukove ekipe, te je i zbog toga važno da javnost sazna ko se takvim ljudima zaklinjao na vernost i pomagao im - poručio je Dragaš.

Ivica Dačić, predsednik Skupštine, naveo je da je očigledno da će istraga koja se vodi protiv Belivuka otkriti nove informacije o vezama s različitim državnim i društvenim strukturama i o tome od koga su dobijali logističku podršku.

