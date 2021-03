MINISTAR VULIN: Prisluškivano 1.572 razgovara predsednika Vučića i članova njegove porodice i NIJEDAN nije inkriminišući

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da u 1.572 prisluškivana razgovora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, koji su preslušani od strane Sektora unutrašnje kontrole i nadležnog tužilaštva, nema ni jednog jedinog inkriminišućeg razgovora koji bi mogao da ukaže da je bilo ko od članova njegove porodice, ili on sam učinio bilo koje krivično delo. "Pokušalo se 1.572 puta naći nešto protivzakonito i nije se našlo ništa. To treba da nas čini ponosnim, kao što nas čini zabrinutim što je do tih 1.572 puta uopšte došlo", rekao je ministar Vulin u Skupštini Srbije.

Prema njegovim rečima, predsednik Aleksandar Vučić, njegov brat Andrej, otac Anđelko i sin Danilo bili su od pojedinih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova prisluškivani nezakonito, bez ikakvog sudskog naloga, bez poštovanja pravne procedure i uz iskrivljavanje i kršenje čitavog sistema napravljenog da štiti građane Srbije. Ministar Vulin nije isključio mogućnost da je prisluškivanih razgovora bilo i više. Prema njegovim rečima, lica koja su bila na merama stavljana su zato što se očekivalo da će biti u komunikaciji sa predsednikom Vučićem i članovima njegove porodice.

Na mere, kako je rekao ministar Vulin, nisu stavljani neki ljudi koji su vršili krivična dela, jer da je tako ti ljudi bi danas bili uhapšeni, što znači da nije bilo dokaza njihovog kriminalnog ponašanja i da su stavljani na mere ne zato što su se bavili kriminalom, već zato što se znalo ili se pretpostavljala njihova bliskost sa predsednikom i članovima njegove porodice. "1.572 razgovora bila su snimljena bez zakona, bez odluke suda, bez ikakvog poštovanja prave procedure i sistema. To mora da brine svakoga od nas, da nas čini posebno spremnim da se borimo da se ovo više nikada, nikome ne ponovi i desi", poručio je ministar policije. Prema njegovim rečima, Sektor unutrašnje kontrole koji je vodio istragu, učinio je nesumnjivim da je do kršenja zakona došlo i da je bilo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svoju funkciju zloupotrebili. "Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve relevantne podatke dostavilo Tužilaštvu za organizovani kriminal sigurno da je dokazalo kršenje zakona i sada očekuje da u skladu sa zakonskom procedurom tužilaštvo kvalifikuje krivično delo", zaključio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)

Kurir