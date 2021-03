VUČIĆ U BAHREINU I O VAKCINAMA: Ja ću da se vakcinišem kineskom i to na dan kad budu donosili odluku o kovid pasošima!

Ne treba meriti po boji zastave da li vam se vakcina sviđa, rekao je on

BEOGRAD/MANAMA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Bahreina posle sastanka sa kraljem te zemlje pa je prokomentarisao i najave iz iz EU na konto ruske i kineske vakcine a po pitanju dozvole za putovanja u Evropsku uniju.

Predsednik Srbije je istakao kako će se on uprkos ovome vakcinisati kineskom vakcinom.

- Vakcinisaću se kineskom vakcinom. Trebalo je da to bude za desetak dana, ali ću sada to ubrzati čim stignem - reako je predsednik. - Neka se građani Srbije ne brinu. Trebalo bi da putuju bez ikakvih problema - istakao je on.

Naši građani vakcinisani kineskom vakcinom moći će da putuju Vučić je izjavio da lično ne veruje da bi EU mogla da donese odluku da priznaje samo one vakcine koje su oni odobrili, a da ne priznaju kinesku. Ipak, ako takva odluka bude doneta, Vučić je poručio da građani Srbije ne treba da brinu, jer jer kaže Srbija će se osposobiti da ubrzano izdaje PCR testova, koji će se izdavati za dva sata. Građani će moći, dakle, da putuju i tu neće biti problema, rekao je Vučić uz sumnju da je moguće da EU donese takvu odluku, koja bi po njegovim rečima bila skandalozna. "Ne verujem da mogu da donesu takvu odluku.To bi bilo bi bezobzino, a pitao bih kako će da prime onda mađarskog premijera koji se vakcinisao kineskom vakcinom, ja ću se vakcinisati kineskom vakcinom, baš sada kada takva mogućnost postoji. Šta će onda to značiti da ne mogu u Brisel, znači nema dijaloga sa Prištinom". U svakom slučaju, kazao je, Srbija će biti onda najotvorenija zemlja, jer ako takva odluka bude doneta, mi ćemo u našu zemlju pozvati tri miliona Kineza, koji neće moći u države EU jer su vakcinisani kineskom vakcinom. "Pozvaćemo Ruse, celu Latinsku Ameriku i Afriku, ceo Zaliv, pa Tursku i sve njih, koje vi nećete da primite, Srbija hoće. Dobrodošli svi u Srbiju", poručio je Vučić. U slučaju takve odluke EU, kaže da je loša stvar je što vam neko ograničava kretanje, a dobra stvar je što će to Srbiji doneti ubrzani ekonomski razvoji Srbija će pokazati da je lobodn zemlja, u kojoj može slobodno da se kreće, da nije opterećena različitostima i da poštuje svako mišljenje. "Ovde su ljudi zainteresovani za lov i na tome u Srbiji treba da radimo. Da one objekte od Deliblata do Karađorđeva osposobimo i ponudimo strancima da mogu da dođu. Lično će, ističe predsednik, ubrzali da primi kinesku vakcinu, koju oni ne priznaju, a koja nije nije lošija od drugih, naprotiv. Jer, vakcinišete se da bi sačuvali živote. Iskreno, ističe Vučić, nadao se da neće biti kritika zbog kineskih vakcina i misli da bi takva odluka EU, ako bi bila doneta, bila skandalozna. Ovde je, dodao je, reč o tržištima i slobodi kretanja.

- Sa druge strane to će nam omogućiti ubrzan razvoj i pokazati da je Srbija slobodna zemlja, koja nikoga ne ograničava - rekao je predsednik.

- Ne treba meriti po boji zastave da li vam se vakcina sviđa. Želim da verujem da niko u Evropi ne razmatra ozbiljno tu odluku. Ako je pak donesu, razumećemo njihovu poruku i to šta misle i o nama, i o našem regionu. Naša zemlja će se razvijati brzinom munje - zaključio je predsednik.

Podsetimo, predlog za uvođenje takozvanih "kovid-pasoša" za slobodno kretanje unutar Evropske unije, koji će biti predložen 17. marta, važiće samo za vakcinisanje cepivima koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA). Navedeni razlog je taj što neodobrene vakcine neće biti obuhvaćene klauzulom o odgovornosti EU i kontrolom kvaliteta.

- I mene su ubrzali da primim kinesku vakcinu, mislio sam da primim za i 8 dana ili 10 sada ću brže. - A da se neko odrekne putovanja1,3 milijarde turista iz Kine, da se odrekne Rusa, Turske, Brazila i Latinske Amerike - svaka im čast na odluci.

- Ali im hvala - Srbija će biti bogatija.

Predsednik je rekao da je uveren da niko u Evropi to ne misli.

