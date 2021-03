VLADIMIR PAVIĆEVIĆ U USIJANJU DANA: Posle izbora u Nikšiću, jasno je da DPS postaje gubitnička stranka (KURIR TELEVIZIJA)

Lokalni izbori u Nikšiću su pokazali da se posle sedam meseci od izbora u Crnoj Gori i 100 dana vlade Zdravka Krivokapić, ništa bitno nije promenilo. Demokratska partija socijalista Mila Đukanović je najjača stranka, blok koji je do pre pola godine bio opozicija opet ima tesnu većinu.

foto: Kurir

Ali, ono što se jeste promenilo su odnosi unutar vladajućeg bloka u Crnoj Gori, a od juče i u Nikšiću.

Lista oko Andrije Mandića i Demokratskom fronta je mimo svih očekivanja teško podbacila, a pravi pobednik izbora je Aleksa Bečić i njegova koalicija Mir je naša nacija, koja je duplirana rezultat.

O tome šta nam izbori u Nikšiću pokazuju i zašto su oni uopšte važni, u emisiji Usijanje dana govori dr Vladimir Pavićević iz Centra za proučavanje politika.

foto: Kurir

- I u Nikšiću je razvlašćen DPS. Dve koalicije mogu same da formiraju vlast. Ja ne pamtim da su nkei izbori u nekom gradu privlačili toliko pažnje, prvi put je prošle godine došlo do promene, to je i bilo prirodno, i bilo je zanimljivo pitanje šta će se posle dešavati sa DPS-om. Svi znaju da su rezultati odvih izbora pravo prolazno vreme za sve koji su učestvovali na parlamentarnim izborima. Ali DPS je postao usamljen, iako ostvaruje još dobre rezultate, to mi govori da oni po političkoj logici ulazi u fazu da su postali gubitnici. Đukanović se ponašao kao da je iznad Ustava, kaže Pavićević.

foto: Kurir

- Krivokapić je prilikom stvaranja nove vlade napravio dve greške, prva je što u vladu nije uvrstio autoritete Demokratskog fronta, i onda je suzio podršku svojoj vladi, druga greška je bila ta što nije uvrstio predstavnike nacionalnih manjina, kaže Pavićević.

- Zbog grešaka Krrivokapića mogući su i vanredni parlamentarni izbori, kaže Pavićević.

(Kurir.rs)

Kurir