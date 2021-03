HRVATI, SPREM’TE SE ZA ŠOLAKOMANIJU: Nova prljava igra vlasnika Junajted grupe

Ucenjivačka strategija Dragana Šolaka i njegove Junajted medije, u čijem centru je isključivo njihov goli ekonomski interes i ništa drugo, doživela je krah u Sloveniji i Srbiji, a na pravom putu je da isto doživi i u Hrvatskoj. Zbog svojih nezajažljivih apetita i prljavih igara na tržištu, Šolaku je upravo okrenuo leđa A1, hrvatski deo A1 Telekom Austrija grupe, a poznavaoci prilika kažu da će to uskoro učiniti i Hrvatski telekom (HT).

Po istoj matrici i služeći se istim podmuklim metodima, Šolak je na svim ovim tržištima izazvao sukob s tamošnjim glavnim kablovskim operaterima, kojima je jedini izlaz iz kandži njegovih ucena bio raskid saradnje. Jer Šolakov uslov za produženje ugovora je uvek veća cena, uprkos tome što je sadržaj koji nudi u međuvremenu znatno osiromašen, jer u njega nije ulagao. Uz sve to ide i ultimatum da se mora uzeti ceo njegov paket. Dakle, sa sportskim kanalima, koji treba da pruže najatraktivniji sadržaj za korisnike, mora da se kupi i skupo emitovanje N1. To je u Šolakovoj prljavoj igri ključna stavka, jer mu služi za premeštanje ove tržišne utakmice na politički teren i lažne borbe za slobodu medija.

Hajka na Telekom

Na primeru Srbije se to najočiglednije videlo. Šolak je, u pokušaju da svoj dominantni položaj zadrži, a uticaj proširi, napravio od domaće kompanije Telekom Srbija svog najvećeg neprijatelja. Šolakova firma je bezobzirnim ucenama, manipulacijom činjenicama i drskim obmanama pokušala da za ogroman novac, pod nepovoljnim dodatnim uslovima prestanka širenja Telekoma u gradovima gde je SBB jak, produži saradnju s domaćim Telekomom. Iako je Telekom pristao na visoku cenu kanala, ali ne i odustanak od širenja na tržištu, usledila je ultimativna naredba Junajted medije da Telekom odmah prekine emitovanje N1, Sport kluba i ostalih kanala u vlasništvu ove privatne firme. Na domaću kompaniju kroz medije Junajted grupe i list Danas povedena je čitava hajka, a sve u cilju da se ispune interesi Šolakove imperije, očuva dominacija i ostvare zacrtani enormni profiti. Lažna Šolakova borba za slobodu medija raskrinkana je onog trenutka kada je ovaj najbogatiji tajkun iz Srbije odbio džentlmensku ponudu Telekoma da besplatno emituje program N1 dok traju pregovori. Tim potezom Šolak je samo pokazao da mu nimalo nije stalo do slobode medija, a još manje do istine. Gotovo iste stvari Junajted medija radila je i u Sloveniji, o čemu su pisali mediji, pa su Šolakovi kanali spali samo na njegov Telemah. Tri preostala operatera, Telekom Slovenija, A1 i T2 prestali su da emituju njegove kanale.

Potkupljivanje ljudi

Isto kukavičje jaje Šolak trenutno pokušava da podmetne i Hrvatskoj. A1, hrvatski deo A1 Telekom Austrija grupe, nije pristao na prenaduvanu ponudu Junajted medije i nije produžio saradnju o emitovanju N1, Sport kluba i drugih medija u vlasništvu Junajted grupe. Prema našim saznanjima, u istom pravcu idu i Šolakovi pregovori s Hrvatskim telekomom (HT), pa se očekuje da će uskoro, zbog nametanja neprihvatljivih uslova, iz ponude HT biti izbačeni Šolakovi kanali.

Pošto su događaji na pomenutim tržištima toliko slični, postavlja se pitanje da li i u Hrvatskoj Šolak koristi metode potplaćivanja ljudi u regulatornim telima i konkurentskim firmama, kao što se sumnja da je radio u Srbiji. Kurir se u prethodnim istraživanjima ovim detaljno bavio i na brojnim primerima pokazao da je sijaset ključnih odluka usvajano baš po meri Šolaka i njegovog biznisa. Ostaje da se vidi da li i koga Šolak potplaćuje u Hrvatskoj i da li je slučajno uređivačka politika hrvatskog N1 sve radikalnija u kritikovanju tamošnjih vlasti, kako bi ucenio političku elitu i isposlovao da radi izvan zakonskih okvira. Jedno je zasad sigurno: Šolak je poznat kao beskrupulozan čovek koji uređivačku politiku svojih medija šteluje u zavisnosti od trenutnog ekonomskog interesa, a kada mu je biznis ugrožen, usmerava pritisak na strukture vlasti.

Još jedna ucena

Kako saznajemo, Šolak sprema još jednu ucenu kao odgovor na propale pregovore s dva najveća hrvatska operatera. Naši izvori otkrivaju da će Junajted medija zapretiti oduzimanjem prava operaterima A1 i HT da emituju Nova TV, koja je takođe u njegovom vlasništvu, i na taj način pokušati da ih uceni da kupe ceo paket Junajted medije.

Ovaj očajnički potez očigledno je potez davljenika, jer se atraktivni TV sadržaj u međuvremenu preselio na druga mesta. Tako je A1 saopštio da je Šolakova kompanija postavila „neprihvatljive uslove za produženje ugovora“ i da više ne bi bilo moguće pružanje TV usluge njihovim korisnicima „pod jednako povoljnim uslovima“. Zbog toga pomenuti kanali od 29. marta neće biti u ponudi A1, ali se ovaj operater pobrinuo da za svoje korisnike obezbedi najatraktivniji sportski sadržaj, ugovarajući emitovanje kanala Arena sport.

Manipulacije cenom

Na ovom primeru se ponovo jasno vidi kako Junajted medija manipuliše činjenicama. Naime, oni su se oglasili saopštenjem, tvrdeći da su operateru A1 ponudili iste uslove kao i do sada. - Veoma smo iznenađeni odlukom operatera A1 da ne obnovi ugovor o distribuciji kanala, posebno imajući u vidu da su im ponuđeni apsolutni isti uslovi koji su važili i do sada - saopštila je Junajted grupa.

Međutim, tvrdnje Šolakove firme ubrzo su se pokazale kao sporne, što se zaključuje iz saopštenja A1. - Nova, ekskluzivnija i atraktivnija ponuda sportskih programa istovremeno će zameniti Sport klub kanale, koji više neće biti u ponudi od 29. marta. Uprkos svim našim nastojanjima da osiguramo nastavak prikazivanja tih kanala, vlasnik TV prava uz gubitak nekih atraktivnih takmičenja postavio je neprihvatljive uslove za produženje ugovora. Njihovim prihvatanjem, pružanje TV usluge našim korisnicima više ne bi bilo moguće pod jednako povoljnim uslovima - navodi A1.

(Ne)zakonito poslovanje Pitanja AEM o radu N1 U pokušaju da razjasni pravni položaj N1 u Hrvatskoj, Kurir je uputio dopis hrvatskom regulatoru Agenciji za elektroničke medije (AEM) s pitanjima ko i kako kontroliše njen rad, s obzirom na to da Šolakova televizija, kao i u Srbiji, nije ušla u registar elektronskih medija, već svoja prava i privilegije, ali ne i obaveze, obezbeđuje zahvaljujući prekograničnom statusu. Do zaključenja ovog izdanja odgovore nismo dobili. Zbog konsekvenci koje pomenuti položaj televizije N1 izaziva u različitim oblastima, AEM smo uputili sledeća pitanja: 1 Na koji način je regulisan status N1 televizije na hrvatskom tržištu? Ako N1 nije registrovan kod AEM, ko je nadležan u slučaju nekih problema, tužbi zbog klevete i slično? 2 Ako AEM nije nadležan, koje je telo nadležno za rad N1 u Hrvatskoj? 3 Ako ne postoji nadležno telo u Hrvatskoj za N1, da li to znači da su onda diskriminisane sve ostale televizije koje AEM kontroliše? 4 Na koji način država Hrvatska naplaćuje poreze na emitovanje reklama na N1 koje su očito namenjene hrvatskom tržištu i kako je zakonski regulisana prodaja oglasnog prostora na televiziji N1? 5 Tretira li se program hrvatskog N1 kao proizvod nastao u Hrvatskoj ili u Luksemburgu, odnosno nekoj trećoj zemlji, npr. Sloveniji? 6 Objasnite nam da li je u slučaju N1 reč o emitovanju ili reemitovanju programa u Hrvatskoj?

Drastično osipanje publike u regionu U Sloveniji ostao bez 60 odsto tržišta Zbog svojih ucenjivačkih igara Junajted medija je od 2020. ostala bez znatnog dela tržišta u regionu. Prema saznanjima Kurira, najdrastičnije osipanje Šolak je doživeo u Sloveniji, gde je ostao bez 60 odsto tržišta, odnosno najmanje 300.000 korisnika. Saradnju sa Šolakom raskinuli su Telekom Slovenije, A1 i T2, pa su njegovi mediji ostali samo u ponudi njegovog Telemaha. Junajted medija u BiH izgubila je oko 280.000 korisnika, a u Hrvatskoj je Šolak za sada isključio sam sebe za 220.000 korisnika i taj broj će biti znatno uvećan ukoliko ne obnovi saradnju sa HT.

Prebrojava krvna zrnca konkurenciji Šolak zaboravio da je Srbin U nameri da diskredituje konkurenciju i osigura za sebe još veći profit, Šolak tržišnu utakmicu u Hrvatskoj pokušava da premesti na teren raspirivanja nacionalističkih strasti. Zvuči neverovatno, ali Junajted grupa je, posle raskida saradnje s A1 i ulaska Arene sport u ponudu te kompanije, u svom zvaničnom saopštenju ušla u prebrojavanje krvnih zrnaca TV kanalima koji se sad nude hrvatskom gledalištu! Šolak je pokazao da ga ne krasi ni dobar ukus, a ni zdrava pamet kada je hrvatskoj publici poželeo da ogadi gledanje konkurentskih programa, za koje je naglasio da su - srpski. - ... Ništa od tih prestižnih takmičenja sada neće moći da gledaju, jer ih televizija srpskog državnog Telekoma, Arena sport, nema u svojoj ponudi - preneo je N1 saopštenje Junajted grupe, čiji je suvlasnik Srbin iz Kragujevca. „Kako jadno od N1!“, samo je jedan od brojnih naslova na hrvatskim portalima koji su se bavili ovom skandaloznom Šolakovom strategijom odbrane profita. Tekst na portalu Mediadaily.biz zaključuje da su u ovom medijskom ratu „Junajted grupa i N1 prešli meru dobrog ukusa i profesionalnih novinarskih standarda“.

