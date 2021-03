VELEIZDAJA! LAZAREVIĆ I ŠAINOVIĆ: Milo Đukanović pomagao NATO bombardovanje, sabotirao regrutaciju naše vojske!

Posle ocene Vladimira Lazarevića, penzionisanog general - pukovnika, da je Milo Đukanović napravio veleizdaju tokom NATO bombardovanja 1999, oglasio se i tadašnji potpredsednik vlade SRJ Nikola Šainović sa istim stavom - predsednik Crne Gore jeste počinio izdaju i to, dodaje, tako što je sabotirao mobilizaciju vojske!

Lazarević je, govoreći o činjenici da se crnogorski vojnici danas na Kosmetu nalaze u sastavu okupacionih NATO snaga, od kojih su svojevremeno branili južnu srpsku pokrajinu, poručio da je to samo nastavak delovanja crnogorskog rukovodstva od 1999. - Zašto su to uradili? Taj odgovor, ako ga imaju, treba da daju oni koji su to organizovali. A najbolji odgovor na to pitanje dala je pre nekoliko meseci nova američka administracija koja je rekla da im je crnogorsko rukovodstvo 1999. veoma pomoglo za vreme NATO agresije. Amerikanci se 20-ak godina nakon agresije zahvaljuju rukovodstvu Crne Gore u okviru tadašnje SRJ za veliku podršku koju su pružili NATO. To ne samo da nije izdaja, već veleizdaja. Tako da me ne iznenađuje odluka rukovodstva Crne Gore da pošalje svoje vojnike na Kosmet jer je samo nastavak njihovog delovanja od 1999. Svi ljudi koji su u tome učestvovali trebalo bi da se zamisle zbog čega su to napravili - otkrio je Lazarević.

Nikola Šainović, koji je 1999. bio potpredsednik vlade SRJ, kaže za Kurir da je general- pukovnik u pravu.

- Dodao bih, u prilog argumentaciji, da je Vlada Crne Gore, iako je bila u sastavu SRJ, sabotirala regrutaciju. Vojnike sa vojnog rezervnog spiska, prebacila je na rezervu MUP, pa je mobilizacija bila u malom procentu. Zatim, MUP Crne Gore nije pružio asistenciju mobilizaciji. Jedinice koje su se popunjavale iz Crne Gore su bile nekompletne. Obveznici iz Crne Gore su bili mahom ljudi koji su došli dobrovoljno. Sabotaža mobilizacije je bila akt izdaje - poručio je Šainović.

Milan Knežević Milo nosio u Brisel vojne tajne, morao da bude uhapšen! Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, kaže u razgovoru za Kurir da je to o čemu govori Lazarević postalo jedna od najsramnijih stranica u istoriji Crne Gore. foto: EPA/Boris Pejović - Upravo je Đukanović u oktobru '98. glasao da se naša tada zajednička država brani svim raspoloživim sredstvima protiv NATO agresije, a onda, pošto je počela, NATO avionom odleteo za Brisel i kao član Vrhovnog saveta odbrane odneo sve vojne tajne Alijansi sa kojom smo bili u ratu. Ovo je bio jedan nezabeležen čin veleizdaje zbog kojeg je Đukanović trebalo da odgovora pred sudovima naše države. Nikad mi neće biti jasno zbog čega nije uhapšen nakon povratka iz Brisela - kaže Knežević i dodaje: - Kasnije je on korisito narativ da je odlaskom u Brisel poštedeo Crnu Goru, stradanje civila i uništenja inferastrukture, a država je procenutalno imala veće gubitke i po broju žrtava i uništenoj infrastrukturi nego Srbija. Pretvarajući veleizdaju u patriotski čin, Đukanović je, u stvari, zaokružio standard zabadanja noža Srbiji koji je kontinuirano zabadao od dana bombardovanja sve do sad.

