SLOBI SU GLAVE DOŠLI MIRA I ČOVEK OD NAJVEĆEG POVERENJA: Miloševićev bivši telohranitelj otkrio šokantne detalje hapšenja! VIDEO

On je na televiziji Hepi govorio o tome kako je 2001. godine izgledalo Miloševićevo hapšenje.

- Miloševićeva vlada imala je organizaciju koja je mogla da vedri i oblači u Državnoj bezbednosti. Kada se rušila država i kada je došlo do izdaje, on je imao sve informacije. Nas 17 čuvali smo njega i njegovu porodicu.

Senta Milenković je izdao Miloševića. Mi smo dobili informaciju da će tog dana biti hapšenje. Senta je pet dana pred napad otrčao kao svako jutro, ali se nije vratio. Za to je dobio čin generala i neku sumu novca - kazao je Janković i dodao:

- Znalo se da je 31. mart datum koji je Amerika dala da se to završi, jer da Milošević nije tad uhapšen, on je na zahtev Rusije trebalo da bude predložen za predsednika svetske Internacionale. On je čovek koji je verovao u Ustav i državu.

Mira mu došla glave Takođe, Janković je ocenio da je Miloševiću glave došla ljubav prema supruzi Mirjani Marković: - Mira i Sloba su se voleli. Uvek mi se činilo da je njemu bilo više stalo do nje. Nikad nije dao da čuje negativno o njoj. On je, po mom mišljenju, pao pod uticaj svoje žene, ali to je iz ljubavi. Ja nikada ne bih dozvolio da moja žena pravi paralelnu partiju. Slobodan često noću nije mogao da spava. Ljudi iz mog obezbeđenja su mi rekli da on od poltrona oko njega nije mogao da zna pravu istinu.

Janković je kazao da je vojska bila verna predsedniku, a da ga je zapravo vrh policije izdao. Kako je rekao, uhapšeni su i svi koji su obezbeđivali Miloševića za vreme hapšenja u rezidenciji „Mir“, dok su oni koji su ga izdali potom bili unapređeni.

- Svakog ko je učestvovao u izdaji Slobodana Miloševića stići će zaslužena kazna - naveo je Janković, ističući da se nekadašnji predsednik prema njemu odnosio kao otac.

Uživo u program Hepija uključio se izvesni Manasijević, koji je takođe bio zadužen za obezbeđenje predsednika, i optužio Jankovića da laže, te da nije ni bio blizu Miloševića tokom hapšenja. Međutim, uključio se i Siniša Vučinić, još jedan čovek blizak Miloševiću, i stao u Jankovićevu odbranu:

- Slavko apsolutno govori istinu. On je bio moj borac i ne laže ništa. To je častan čovek, ja sam ga doveo u Vilu „Mir“. Milošević je Slavka pozdravljao iz Haga - naveo je Vučinić, koji je još rekao da je Miloševiću predlagao da pobegne u Rusiju, ali da je on to odbio. Kazao je i da smatra da je Milošević otrovan u Hagu i tako ubijen.

