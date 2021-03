TE NOĆI KADA SU DOŠLI PO TATU PRETILI SU DA ĆE NAS POBITI! Slobina ćerka otkrila detalje drame u kući na dan hapšenja Miloševića

U jednom od retkih intervjua koji je svojevremeno dala ćerka Slobodana Miloševića, koji sada kruži internetom, Marija Milošević je otkrila šta se dešavalo u noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine kada su došli u vilu Mir da hapse Miloševića, zbog čega se učlanila u SRS i da li bi se ikada vratila u Beograd.

"Meni su to bile dve noći...To je bio petak, petak na subotu, subota, subota na nedelju i u nedelju ujutru je otišao. Otišao je da ako ne ode sa njima u zatvor da će pobiti sve ljude koji u u kući. A u kući je bilo 30 i nešto ljudi. Tu su bili mamini i tatini prijatelji, bili su i moji prijatelji... Marko nije bio tu... srećom da nije bilo to kada je bila sva ta pucnjava... Potpuno su razbili tu rezidenciju.... stvarno su mogli sve da nas pobiju. Pamtiću to do kraja života. Gore mi je to nego da sam bila na ratištu", ispričala je Marija Milošević 2007. godine u intervjuu za emisiju "Alter ego".

Ona je ispričala da je skoro svakog dana odlazila u posetu ocu dok je bio u beogradskom zatvoru.

"Jedan dan su mu samo zatakli u rešetke optužnicu Karle del Ponte. A mi smo pre toga dobili garancije Vojislava Koštunice, Milana Milutinovića i Zorana Đinđića da on neće biti izručen nijednom stranom zatvoru", rekla je Marija Milošević.

Ispričala je da se učlanila u SRS istog dana kada su Miloševića odveli u Hag.

"Radikali su tada izašli na Trg republike a socijalisti nisu. Tada sam ih doživljavala kao jedinu partiju koja nije izdajnička. Na članskoj karti mi je upisan 28. jun 2001", rekla je Marija Milošević.

Napomenula je i da je tog dana sela u kola i otišla u Crnu Goru.

"Istog dana kada su ga kidnapovali i odveli u Hag ja sam sela u kola i došla u Crnu Goru. I onda se gotovo nisam vraćala u Srbiju. Lutala sam po Crnoj Gori. Cetinje je najlepši grad u Crnoj Gori po mom mišljenju. Cetinjani dolazili kada ste se uselili i po starim crnogorskim običajima doneli flašu rakije kako mi poželeli dobrodošlicu i da kažu da mogu da se osećam bezbedno iako nisu podržavali politiku mog oca", ispričala je Marija.

Ona je rekla da je prvih nekoliko godina provela gledajući prenos suđenja iz Haga a da je posle uzela da čita knjige koje nije do tada stigla da pročita i da pogleda filmove koje nije pogledala.

"Kad želim da se opustim onda gledam one filmove sa Meg Rajan. Domaće filmove ne gledam, nikada ih nisam volela. Možda je to posledica onog crnog talasa... One Kusturičine filmove nikada nisam volela... Previše je užasa, nije mi bilo dobro od tih filmova. Nisam mogla da gledam "Andergraund"... Izašla sam posle prvih 20 minuta... Teški su mi. A ja volim lepe filmove", ispričala je ona.

O tome kako je uspela da njena radio "Košava" bude najslušanija Marija Milošević kaže da je puštala pesme koje niko nije puštao tada a svi su želeli da slušaju te pesme.

"Puštala sam Olivera Dragojevića, Hari mata Hari, Magazin, Nove Fosile ali nijedna srpska radio stanica to nije puštala. To je bila 1994. svi su bili nekako ratno naelektrisani... Ja sam dobijala mnogo pretnji zbog toga. Pisali su mi, zvali su me... Sad kao odjednom mrzimo Olievra Dragojevića a svi smo sekli vene i slušali ga čitavog života... Kad sam bila mala bila sam sa celom svojom porodicom na Braču na njegovom koncertu", rekla je ona.

O svom prvom braku je samo kratko rekla da se udala sa nepunih 18 godina.

"Roditelji mi nisu bili oduševljeni", rekla je Marija Milošević. Ispričala je da su svi u porodici bili vezani jedno za drugo.

"Moja mama nas je zvala da smo mi jedna vrlo porodična porodica. Svi smo vezani mnogo jedni za druge bili. Gotovo svakog dana kada sam živela u Beogradu bila kod mojih... a ako se nismo videli onda smo se čuli telefonom.

U mom slučaju je tačno ono što tvrde da su ćerke privrženije očevima", rekla je ona i dodala da se sa Markom nije videla 7 i po godina a sa mamom 5 godina.

"Bila sam ogorčena na sve i svakog. Mnogo mi nedostaju, naročito mama.U tom dvorištu nema nikoga... Nisam oduševljena mestom sahrane ali me niko nije pitao... Da su me pitali on bi bio sahranjen u Crnoj Gori odakle Miloševići vode poreklo. Ja sam predlagala da bude u Crnoj Gori. Mama je tako odlučila... To dvorište znam od kada sam se rodila ali mislim da to nije pravo mesto... Smatram da niko od nas ni živ ni mrtav ne treba da bude u Srbiji... Ja sam veoma ogorčena na Srbiju. Ništa mi ne nedostaje u Beogradu. Nikada više neću doći u taj grad", rekla je Marija Milošević.

