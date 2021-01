SLOBIN MARKO IMAO EKIPE BATINAŠA: Stanišić to rekao Miloševiću, on se kleo da ne zna ništa! Ali bez Mire to nije moglo da prođe

BEOGRAD - Nekadašnji načelnik (1993-1998.) beogradskog centra Državne bezbednosti (DB) Zoran Mijatović u svojoj knjizi otkriva da je oktobra 1998. godine DB tajno snimio razgovore koje je vodio - uoči jednog od susreta sa Slobodanom Miloševićem u Beogradu - američki izaslanik Ričard Holbruk sa svojom ekipom, i to američkim ambasadorom Majlsom i grupom oficira iz NATO i Pentagona.

DB je, prema svedočenju Mijatovića, sredinom devedesetih otkrio da je Miloševićev sin Marko imao tajne baze batinaša demonstranata. U pitanju su bile „kombinovane ekipe ljudi bliskih Marku Miloševiću, pojedinim julovskim jurišnicima i ljudima zaposlenim u policiji“, a u bazama su planirane batinaške akcije po Beogradu i nekim mestima u Srbiji.

Kada je šef DB Jovica Stanišić to rekao Miloševiću, on se kleo da o tome ništa ne zna. Mijatović u knjizi citira Stanišićeve reči: „Možda on nije znao, ali bez drugarice Mire to nije moglo da prođe. Ponašanje njegove porodice doći će mu glave kad-tad.“

