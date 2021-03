OVAKO JE GOVORIO ZA KURIR BIVŠI MUŽ MARIJE MILOŠEVIĆ: Voleo je do kraja života, a tajne porodice Milošević odneo je u GROB

BEOGRAD - Serija "Porodica" koja prati hapšenje Slobodana Miloševića u vili Mir večeras počinje sa emitovanjem na Sueprstar TV i RTS. Jedan od aktera u seriji je i ćerka Marija Milošević, koja je bila udata za 15 godina starijeg diplomatu Nikolu Mišljenović. Bivši diplomata i bivši suprug ćerke ekspredsednika SRJ Slobodana Miloševića, preminuo je u 2014. u 62. godini, a nekoliko godina ranije - 2006. godine u ispovesti za Kurir pričao je o svojoj ljubavi prema Mariji Milošević. .

Naime, Marija je imala 18 godina kad se udala za gotovo 15 godina starijeg Mišljenovića. Bili su tri godine u braku, dok je on bio u diplomatskoj službi u Japanu. Mišljenović je o ljubavi, životu i razvodu s Miloševićevom ćerkom napisao knjigu pod provokativnim naslovom „Tata, što me ljubiš u usta“. Prema Mišljenovićevom svedočenju, Marija je te reči izgovorila u prepunom trolejbusu dok je, kao 17-godišnja devojka, sedela u Mišljenovićevom krilu.

Time je, kako je govorio, sablaznila sve putnike, koji su poverovali da se zaista radi o incestu, naročito zbog njihove očigledne razlike u godinama.

- Dala mi je svoju nevinost i svoju ljubav - ispričao je Mišljenović aprila 2006. u ispovesti Kuriru sećajući se kako su, držeći se za ruke, otišli da se razvedu.

Kao razlog razvoda on je tada naveo svoj diplomatski posao. - Njena samoća, jer sam mnogo radio. Govorila mi je: „Ti radiš, ja ovde nemam ni mamu, ni tatu, brata, ni drugaricu“. Rešio sam da joj dam slobodu. Koliko god smo se voleli, a voleli smo se jako mnogo, njen ideal slobode bio je jači od svake ljubavi. Tada mi je rekla: „E, pa tebi je lako, ti si mator čovek, ti možeš da budeš raspuštenko, a meni nije lako da budem udovica.“ Nasmejao sam se i rekao joj: Marija, je l‘ ti to priželjkuješ moju smrt? Pa nećeš biti udovica, nego raspuštenica - pričao je tada i otkrio da je Marija bila „teška“.

- Marija je imala šiptarsku narav - kad voljem - voljem, kad ne voljem - koljem. Sa celom porodicom sam bio u kontaktu sve do 1992. Ti moji razgovori s Marijom smetali su nam da nađemo novu ljubav i nastavimo život. Pozvala me je jedne večeri u Ministarstvo i rekao sam joj da ne želim da se družimo više. Rekao sam joj da me ne zove više - ispričao je i izneo pretpostavku šta se posle tog razgovora desilo: - Mira je sigurno pitala gde sam, da li se javljam, i kad joj je ćerka ispričala šta se desilo, poznajući je, sigurno je rekla „e, sad ću ja njemu da j.... sve po spisku“. To je bilo u martu, u avgustu mi je bačena bomba na automobil - kazao je tada i dodao da je i posle petooktobarskih promena ostao „profesionalno marginalizovan, skrajnut“

Porodica ga uništila

Govorio je da ga je porodica Milošević „uništila, a ovi novi dotukli“:

- Čovek sam u godinama, a nemam ni kučeta ni mačeta, ni porodicu, ni decu, niti posla, plate i penzije.On je, kako je dodao, poželeo da se posle razvoda Marija zaljubi „jer bi mi njena nesreća bila veliko opterećenje“:

- Nisam uspeo da je zadovoljim, a mnogo sam je voleo, i upravo zato želeo sam joj sreću.

