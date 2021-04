MUTIVODE: Jeremić i Đilas se mesecima psuju, vređaju, nazivaju ŠILJOKURANIMA! A sad tvrde da su saborci!

Opozicioni lideri nastavljaju da vređaju inteligenciju svojih birača, ali i celokupne javnosti, pa su dojučerašnji "šiljokurani" - kako ih je lider Narodne stranke Vuk Jeremić pre nekoliko dana nazvao u svom nadahnutom osvrtu na nejedinstvo opozicije - preko noći navodno postali najodaniji saborci. Razdor u opoziciji i vulgarna prepucavanja vođa zatrpavaju čistom podmetačinom da su ih mediji posvađali, zaboravljajući pritom da su upravo oni, pre samo četiri dana, jedni drugima lepili etikete da su "čopor šiljokurana", "picajzle", "gulaš od pregovarača"...

Nemušto pravdanje

Ko je i pomislio da je reč o velikim sujetama i nepomirljivoj netrpeljivosti, Jeremić ga ubeđuje da je posredi "vrednosno razmimoilaženje, a lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, koga je Jeremićev funkcioner čak uporedio s Adolfom Hitlerom, na sav glas ponavlja da svađe nema.

- Naravno da ja ne mislim da je Đilas Hitler. Narodna stranka nije preduzeće, ja nisam direktor preduzeća, iako se možda neke druge stranke tako ponašaju. Naši članovi su jaki i ostvareni ljudi, koji imaju pravo na svoje mišljenje, a stranačke odluke donosimo u skladu sa statutom - pravdao se Jeremić posle partijskog skupa u Kragujevcu, dok je Đilas gotovo u isto vreme i u istom gradu morao da na svojoj stranačkoj konferenciji ubeđuje javnost da nije čula ono što je čula.

Saniranje štete

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da su opozicioni lideri jednako neubedljivi u pokušaju da umanje štetu od svojih ispada kao što su neubedljivi da se sastave.

foto: Beta

- Čak i da nisu u svađi, u kojoj svakako jesu, oni i sami ne znaju u kakvom su odnosu. Sve i da nastupaju kao jedan, ko razuman posle svega što su priredili može da poveruje da razdor među njima stvaraju mediji i vlast. Ovo što rade jeste pokušaj saniranja štete od sukoba koji naravno da postoji, pa sad za nedostatak zajedništva optužuju medije. Mediji su im krivi jer su preneli ono što su oni jedni o drugima rekli. To je slika koja se ponavlja, jer su svi ti lideri izašli iz jedne jedinstvene stranke. Napravili su svoje strančice, koje su dostigle svoje limite, i oni ne mogu ništa više da urade. Jer, da su mogli, to bi uradili dok su bili u jednoj stranci - objašnjava on.

Jelena Vukoičić Varaju javnost iz čistog interesa Politikolog Jelena Vukoičić smatra da malobrojni ljudi koji su od Jeremića i Đilasa, pa i ostalih opozicionih lidera, nešto i očekivali, sada mogu biti samo razočarani: - Posle onih oštrih napada, ovo sve zvuči smešno. Oni žele da po ko zna koji put prevare javnost, a šta zaista jedni o drugima misle, mogli smo da čujemo prethodnih dana. Nikada nije ni bilo iskrenih motiva da se sarađuje. Sada je opet prevagnuo čist interes, jer znaju da pojedinačno ništa nemaju, a zajedno nešto više od toga.

Nakon saobraćajke u Beogradu Đilas priznao: Kriv sam Nakon što je u subotu po podne imao saobraćajnu nezgodu u Beogradu, kada je svojim BMW udario u "pežo" koji je išao ispred, Dragan Đilas se oglasio i priznao da je kriv. Kako je rekao medijima, on je kriv jer je "udario čoveka otpozadi", dodajući da je šteta minimalna. Podsetimo, nezgoda se dogodila na Autokomandi, a sa Đilasom je u automobilu bio Borko Stefanović.

I. K./ Kurir.rs