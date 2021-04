MIRIN SPISAK! 20 LJUDI KOJI SU IZDALI MILOŠEVIĆA! DAČIĆ: Rekla mi je "ja tebe nikada nisam podržavala, ALI SEBI ZAMERAM..."

Lider SPS Ivica Dačić obelodanio je pre nekoliko dana da mu je Mira Marković svojevremeno dala spisak ljudi koji su izdali njenog supruga, predsednika SRJ Slobodana Miloševića, a u razgovoru za Kurir otkriva da je tu na listi dvadesetak ljudi - političara i njihovih nekadašnjih prijatelja.

Dačić nije želeo da otkrije i njihova imena, ali, dodaje, niko od tih političara sa pomenutog spiska više nije u vrhu partije.

Ivkovićeve prozivke

- Ima dvadesetak ljudi na spisku, političara i nekadašnjih Miloševićevih prijatelja. Niko od njih danas nije u rukovodstvu stranke. Mira mi je spisak poslala 2007, kada sam postao predsednik stranke - navodi Dačić za Kurir. Za pomenuti spisak se saznalo pre dan-dva, u jeku rasprave između lidera socijalista i Branislava Ivkovića, nekadašnjeg člana Glavnog odbora SPS, a koji je učestvovao u pregovorima o predaji Slobodana Miloševića marta 2001.

Ivković, koji je bio u vili Mir tokom drame povodom Miloševićevog hapšenja, poručio je Dačiću da mu je bolje da ćuti, jer nije bio uz Miloševića kad je trebalo. Javno je upitao Dačića i zašto je tada držao sednicu Gradskog odbora SPS kad je cela Srbija znala da je on za skupštinskom govornicom rekao šta se događa pred Miloševićevom vilom i poveo svih 37 poslanika.

- On je nastavio sebe da bira za predsednika GO i svoje potpredsednike i tek je onda došao i posle slikanja nestao. Gde je nestao, neka kaže, a ja znam gde je otišao. Bolje mu je da ćuti. On je deo one ekipe koju je Mira Marković namestila da me izbaci iz SPS jer je ona želela da vlada sa SPS... - rekao je Ivković za TV Pink.

Raščistili stvari

S druge strane, Dačić je podsetio da on nije vodio stranku kada je Milošević izručen Hagu.

- Mira Marković, koju je Bane mnogo bolje poznavao nego ja, meni je ostavila, to ću pokazati kada dođe vreme, spisak ljudi koji su, po njenom mišljenju, izdali Miloševića. Ja sam se video posle s njom, kada je sve prošlo, i raščistili smo sve te stvari. Ona je meni rekla: „Ja tebi ništa ne zameram, ja tebe nikada nisam podržavala, ali zameram onima koje sam ja stvorila“ - poručio je Dačić, kao i da je Milošević tražio da se neki ljudi isključe iz SPS.

Socijalista Minja Milovanović izneo detalje Legija imao dogovor s Miloševićem, neko iz SPS sve sabotirao Minja Milovanović, nekadašnji član Glavnog i Izvršnog odbora SPS, blizak saradnik Slobodana Miloševića, kazao je na TV Palma plus da je nekadašnji šef JSO Milorad Ulemek Legija imao dogovor sa bivšim predsednikom SRJ kada je reč o akciji hapšenja 2001. Taj dogovor je, međutim, neko iz SPS sabotirao, tvrdi on. Na pitanje da li je tačno da je Legija rekao Miloševiću: „Neka se skupi 5.000 ljudi ispred i mi ćemo reći da ne možemo da vas hapsimo“, a da je onda Bane Ivković poslao obaveštenje odborima da niko ne dolazi ispred vile, i na taj način saboritao to, Milovanović je odgovorio: - Istina je i jedno i drugo. Tačno je da je Legija, meni je Boro rekao, čiji sin je bio u JSO, i Slobo je verovao da će se skupiti narod. Bilo je priča na sednici Izvršnog odbora da su naši drugovi vraćali autobuse. Pre toga je izvršen uticaj na neke članove IO...

