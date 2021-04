DARKO TANASKOVIĆ O GOVORU PREDSTAVNICE PRIŠTINE NA SEDNICI SB UN: Perfidno, prozirno, u nekim delovima veoma glupo

KOSOVSKA MITROVICA - Bivši ambasador Srbije pri Unesku Darko Tanasković ocenio je danas, komentarišući izlaganje predstavnice Prištine Donike Gervale na sednici Saveta bezbednosti UN, da je njeno pominjanje navodne agresije Srbije na susede "očigledno povezano sa očekivanjima da će antisrpska retorika ponovo davati rezultate".

foto: Printscreen Youtube/Happy TV

Tanasković je za Kosovo onlajn rekao da, iako je očigledno da ministarka spoljnih poslova Gervala, koja pripada novoj vlasti na celu sa Poretom Samoopredeljnje, Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani, samo nastavlja neki raniji diskurs prištinskih političara u nastupima pred međunarodnom zajednicom, sada je ta retorika zaoštrena, ogoljena i dovedena do krajnjih konsekvenci.

On je upozorio da će zbog toga biti veoma teško da se vodi bilo kakav konstruktivan razgovor, i to ne samo sa Beogradom, već i sa "nekima od onih koji podržavaju nezavisnost Kosova".

Tanasković smatra da je Gervala zasenila svoje prethodnice, pogotovu Vljoru Čitaku koja je, podvlači, bila poznata po svojim veoma militantnim i grubim izjavama na sednicama Saveta bezbednosti UN.

"Gervala je ostala u toj istoj matrici, a čak je i prevazišla nekim veoma kontraproduktivnim, a mogao bih čak reći i glupim delovima svog izlaganja", rekao je Tanasković.

On je primetio da je najveću pažnju privukla kratka izjava Gervale o starosti kosovskog kulturnog nasleđa, nazvavši to glupošću "koju uopšte ne bi trebalo ni komentarisati da nije izrečena na sednici Saveta bezbednosti".

Tanasković je rekao da izjava Gervale, koja je rekla da je kulturno nasleđe tzv. Kosova dugo 3.000 gdoina, ne samo da je kontraproduktivna, već predstavlja i nju i politiku koju ona zastupa u jednom diletantskom i krajnje nekonstruktivnom aspektu.

Ilustracija foto: EPA

On smatra da izjava Gervale ne predstavlja nikakvu opasnost, ali je naglasio da ono što jeste opasno je to što se veoma dugo vodi kampanja "uništavanja i zanemarivanja kulturnog nasleđa kroz svojatanje i albanizovanje srpskog kulturnog nasleđa kroz slične pseudoistorijske tvrdnje".

"Nije toliko važno čija je to kultura u kulturno-istorijskom, civilizacijskom i nacionalnom smislu, već im je važno da dokažu da je to kultura države Kosovo na teritoriji države Kosovo, i da bi svi stanovnici Kosova trebalo da se osećaju pripadnicima te kulture. To je naravno, neprihvatljivo, jer se time kultura na neki nacin etatizuje, čime se implicira da je Kosovo država", napomenuo je Tanasković.

On smatra da je u Gervalinom izlaganju zanimljivije to što je najveći deo svog govora posvetila Srbiji, odnosno optuživanju Srbije za sva zla koja su zadesila prostor bivše Jugoslavije, uključujući i Kosovo i Metohiju krajem 1990-ih.

"Iako to nije ništa novo, iz tog izlaganja se vidi nešto što je trebalo da bude perfidno, a u stvari je veoma prozirno", kaže Tanasković.

Kako precizira, u jednom pasusu, Gervala je pomenula navodnu agresiju Srbije na susede - od Bosne do Crne Gora, gde je Srbiju opisala kao tempiranu bombu.

"Upravo taj pasus iz Gervalinog izlaganja predstavlja jednu inovaciju u odnosu na neka ranija izlaganja Kosova u Savetu bezbednosti. Ovde je sasvim jasno da se sa namerom uključuju i Bosna i Crna Gora, što je krajnje simptomatično, i to je očigledno povezano sa očekivanjima da će ova antisrpska retorika ponovi davati rezultate, u čemu mislim da greše", rekao je Tanasković.

Kako je naveo, Gervala se služi pukom statistikom i logikom "šta bi bilo kad bi bilo", govoreći o nekakvim zločinima Srbije i to čak ilustruje na način neprikladan za SB UN, a zna da niko ne spori činjenicu da je na KIM stradao veliki broj ljudi svih nacionalnosti.

foto: Beta, Miloš Miškov

"Zapravo treba opet postaviti pitanje gde su danas Srbi u Prištini, Peći, Prizrenu... Pošto je Gervala sama rekla da ne govori o zločinima iz davne prošlosti, već o nečemu što je deo žive istorije i sećanja ljudi. E, pa ako je tako, i mi govorimo o činjenici da su predstavnici naroda koji je navodno počinio genocid počišćeni sa najvećeg dela teritorije Kosova", kazao je Tanasković.

On je ocenio da je postalo otužno komentarisati govore predstavnika tzv. Kosova na sednicama Saveta bezbednosti UN, ali da je ovo poslednje izlaganje Gervale zanimljivo jer je vlada u Prištini tek formirana i jer se uvek sa posebnom pažnjom osluškuje ono što će reći neko ko je tek preuzeo određenu funkciju, pogotovo na tako delikatnom mestu.

(Kurir.rs/Tanjug)