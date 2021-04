UŽIVO VUČIĆ POSLE VEŽBE NA PASULJANSKIM LIVADAMA: Te mape ja nisam video, razočaran sam ofrlje ocenama nečeg što niko nije video!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posle završene taktičke vežbe Odgovor 2021 na dva poligona u Orešcu kod Vršca i na Pasuljanskim livadama rekao da je ponosan na Vojsku Srbije i policiju Srbije.

Odgovarajući na pitanja novinara da o tzv. mapi o podeli BiH o kojoj se već nekoliko dana spekuliše u regionu mada njeno postojanje uopšte nije utvrđeno, Vučić je rekao:

- Ja te mape nisam video, razočaran sam ocenama ofrlje nečega što niko nije video... te intelektualne elite i pseudoelite... - rekao je Vučić pošto su ga novinari pitali da prokomentariše izjavu albanskog premijera Edija Rame koji tvrdi da je "video mapu koja predviđa promenu granica na ZB".

Rama: Video sam mapu koja predviđa promenu granica na ZB

Premijer Albanije Edi Rama potvrdio je postojanje mape u vezi s promenom granica zemalja Zapadnog Balkana, piše portal Reporteri. Rama je rekao da je mapu video i pre nego što ju je pokazao slovenačkom kolegi Janezu Janši. "Razgovarao sam s njim davno. Takođe sam video ovaj dokument koji je objavljen. Nemam komentar, rekao je Rama u emisiji "Izbori 2021".

U četvrtak je slovenački portal "Necenzurirano.si" objavio dokument prema kojem se predlaže ujedinjenje Kosova i Metohije sa Albanijom, mogućnost otcepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i ujedinjenja delova zapadne Bosne sa Hrvatskom. Takođe, severni deo Kosova i Metohije imao bi status kao Južni Tirol.

Vučić: Ponosan sam, impresivno kako Pancir gađa...

Vučić istakao je da je ponosan na sve što je danas video na poligonima "Orešac" i "Pasuljanske livade" tokom vežbe "Odgovor 2021" i poručio da će se nastaviti ulaganja u srpsku armiju, jer daljom modernizacijom i opremanjem vojske i policije možemo da delujemo preventivno i da otvratimo svakog agresora.

"Veoma sam ponosan na ono što smo danas videli u Banatu i na Pasuljanskim livadama, a videli smo kako zajedno mogu da rade MUP i Ministarstvo odbrane, MUP i vojska", rekao je Vučić po završetku vežbe. Primetio je da su svi impresionirani nečim novim - kako "Pancir" gađa - 5.000 metaka od 30 mm u minutu.

"To bukvalno ruši brdo i ogromno je pojačanje za Vojsku Srbije. Videli smo i kako tuku i na kojoj udaljenosti helikopteri Mi-35 i gama helikopteri. Žandarmnerija je pokazala odlično umeće", istakao je Vučić. On je poručio da sve to pokazuje koliko je još ulaganja potrebno u vosjku i policiju, koji će svakako biti.

"Naša vosjka i policija moraju da budu još mnogo snažnije, da pripadnici imaju bolje uslove za život. Verujem da daljom modernizacijom, opremanjem i snaženjem armije i policije možemo preventivno da delujemo i da odvratimo svakog agresora", poručio je Vučić.