SAMO SI JOŠ TI FALIO: Dokazani moralni patuljak Mića Megatrend se priključio Mariniki. HOĆE MANJU KIRIJU

Kao grom je prehodnih dana odjeknula afera "podvođenje maloletnica" u kojoj je kao glavni akter označen Dragan Marković Palma, lider JS, koji je u vezi s tim i dao iskaz u jagodinskom Višem tužilaštvu. Od prvog dana u priču se uključila Marinika Tepić, potpredsednica stranke Dragana Đilasa, s više nego jasnim ciljem da iz svega izvuče političku korist. Nismo čekali dugo, a Mariniki se u "borbi za pravdu" priključio saveznik u liku vlasnika "Megatrenda" - Mića Jovanović. Moralni patuljak poznat ponajviše po mešetarenju, muljanju, "biznis" varijantama... Čovek kome je do zaštite potencijalnih žrtava stalo ko do lanjskog snega, a što je nebrojano puta pokazao. Reklo bi se, samo nam je još on falio.