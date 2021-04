PALMA, SPREMI SE, DOLAZIMO: Pozivamo sve građane Jagodine koji trpe šikaniranje i mobing da se jave Kuriru

Dragan Marković Palma i danas je nastavio da vrši pritisak na Kurir i vređa i zastrašuje svoje sugrađane. Marković, čovek koji kuka na sva zvona kako mu se ruši ugled ovom aferom, stigao je i jutros na jednu od televizija da priča kako sve optužbe protiv njega nisu tačne, ali i da kritikuje Kurir kako nismo dobro uradili TV anketu.

Podsetimo, Kurir televizija je anketirala građane Jagodine povodom ove afere, a deo njih je rekao da treba da odgovora ako je kriv i da, ukoliko se to na kraju i dokaže, treba da ide u zatvor. To je ovom jagodinskom kabadahiji do te mere zasmetalo da je brže bolje počeo da uči Kurir kako se radi televizijska anekta, a usput, da vređa svoje sugrađane i suptilno ih zastrašuje.

- Prozvao sam jedne novine, oni poslali svoju televizijsku ekipu. Od četiri čoveka, trojica šetači, jedan kockar, izgubio sve i bojler skinuo iz kupatila, on mislio da se za to daju pare... Ako radimo anketu, ajmo da bude, ja vam garantujem... Od 50 anketiranih ljudi može jedan da kaže ili dva... - rekao je bez ikakve sramote Marković, pre nego što ga je voditeljka TV Hepi prekinula.

Kurir poziva sve građane Jagodine koji trpe šikaniranje, mobing ili bilo kakvu drugu vrstu pritisaka i pretnji da nam se jave. Preko nas ćete moći da kažete sve svoje muke kako bismo ih zajedno rešili, a svakom od vas zaštitićemo ime ako to budete želeli. Možete se javiti na broj telefona 011/6357100, kao i na imejl redakcija@kurir-info.rs.

A Markoviću poručujemo da se ne bavi našim radom, već svojim poslom, a to je da nam omogući neometan rad. To što ti, Dragane Markoviću, smeta izveštavanje Kurira, tvoj je problem i neće uticati na nas da od toga odustanemo. Zato, kao i što smo ti obećali, vidimo se sledeće nedelje u Jagodini. Spremi se!

Kurir.rs