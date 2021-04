ŠTA ĆE IM UN I INTERPOL KAD IH JE NETFLIKS STAVIO NA SVOJU LISTU Vučić: Nemojte ni da sanjate da će Srbija priznati Kosovo!

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas položio kamen-temeljac za izgradnju nove kovid bolnice u Novom Sadu, poručio je danas Vjosi Osmani i privremenim prištinskim vlastima da ni ne sanjaju da bi Srbija mogla priznati nezavisnost Kosova.

Vučić je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše objavu Osmani da iza svih non-pejpera stoji Srbija, uz konstataciju da je to neistina i laž.

- Ako se oni sada nadaju da bi Srbija prihvatila takvo priznanje Kosova poručio bih da ne sanjaju, a kamoli da Srbija stoji iza takvo nečeg, rekao je on.

Kazao je da, pošto uvek i iza svega vide njega i Srbiju, te da on, da nije dobio pitanje, ne bi ni prokomentarisao objavu Osmani.

- Vidim da čitav dan slave što ih je Netfliks stavio na njihovu listu država. Netfliks vas je stavio na tu listu, šta će vam UN i Interpol. Gledajte filmove, šutirajte loptu, poručio je Vučić.

Ako nema dijaloga još bolje, radiću nešto dobro na drugom mestu

Vučić je izjavio danas da lično nikada nije verovao u efekat pritisaka i da njega zanima razgovor o rešenju i pronalaženju kompromisa u dijalogu Beograda i Prištine.

Povodom Kurtijeve posete Briselu, koja je usledila posle Vučićeve i pitanja očekuje li nastavak dijaloga, predsednik je nekoliko minuta pre nego što je stigla vest iz Brisela u kojoj Kurti tvrdi da nece prisustvovati diljalogu 11. maja,odgovorio: "Pozvan sam za 11. maj. Ići ću na dijalog 11. maja ako ga bude. Ako kažu da ga nema, još bolje, radiću nešto dobro na drugom mestu i imaću manje muka tog dana. Bar jedan dan ću lepše da provedem", rekao je Vučić.

On je istakao da nikada nije verovao u pritiske, da njega interesuje da razgovara. "Ako mozemo da uspostavljamo neku vrstu političkog poverenja, da pricacamo o rešenjima, komprimisima. A, to što će neko da preti Srbiji ili Srbima, što će neko da pravi nekakve vojne baze... Znam da je ljudima neprijateno, ali se na to samo osmehnete, jer bi svaki dalji moj komentar bio suvišan", rekao je Vučić. Po tom pitanju mu je, kaže, jasno kako neko ne razume ni svoju ni snagu drugih.

(Kurir.rs/Tanjug)