NEĆE DIJALOG, ALI HOĆE TZV. VELIKU ALBANIJU: Petar Petković žestoko odgovorio Aljbinu Kurtiju

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je Aljbin Kurti, odbijanjem da 11. maja prisustvuje dijalogu u Briselu, pokazao da mu pitanje dijaloga uopšte nije na agendi, a ne na četvrtom ili sedmom mestu, kako je ranije govorio.

"Kurti je danas još jednom pokazao svoje pravo lice, da mu nije stalo ni do dijaloga, ni do kompromisa, ali da mu je itekako stalo do stvaranja tzv. Velike Albanije", rekao je Petković za Tanjug.

Kako kaže, Kurti svojim ponašanjem prema dijalogu i Beogradu, jasno pokazuje antisrpski stav, ali time je, dodaje, zapravo ponizio i samu EU, u njenom sedištu, u Briselu, gde je pre osam godina dogovoren sporazum.

"Šta bi se desilo kada bi Beograd odbio da 11. maja učestvuje u nastavku dijaloga? Kakve bi sankcije Beograd snosio? Prištini se uvek gleda kroz prste", konstatovao je Petković.

Zato, kaže, međunarodna zajednica i EU moraju sada da izvrše pritisak na Prištinu, kako bi se nastavio dijalog.

"Beograd je spreman i hoće da učestvuje u dijalogu. Spremni smo gotovo sutra da nastavimo i da pregovaramo, jer jedino tako možemo da dođemo do kompromisnog rešenja", rekao je Petković.

On je dodao da kompromisno rešenje Kurtija ni ne zanima, ali ga, kaže, itekako zanima da je u Tirani, da tamo glasa, ne za ovu ili onu političku partiju, nego direktno sa ideju velike Albanije.

(Kurir.rs/Tanjug)