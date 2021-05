DAČIĆ: Razgovori vlasti i opozicije nisu fontana želja

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da razgovori između vlasti i opozicije nisu fontana želja i da se mora razgovarati o konkretnim pitanjima.

Nećemo daleko stići ako svako ima partijski performans, rekao je Dačić za RTS posle prve runde razgovora dela opozicije i predstavnika Evropskog parlamenta oko poboljšanja izbornih uslova koja je juče završena.

Evropska četvorka će danas u podne razgovarati i sa predsednikom Skupstine Ivicom Dačićem, kako bi definisali šta je u prethodnom periodu urađeno i kuda dijalog vodi.

Predsednik parlamenta Ivica Dačić rekao je da on radi po pravilima koja su ustanovljena na početku dijaloga, razmenom pisama Mekalistera i bivše predsednice Skupštine Maje Gojković.

Prema njegovim rečima, predsednik parlamenta je pokrovitelj dijaloga vlasti i opozicije, a Evropski parlament potpomaže dijalog.

- Preneto mi je da budem pokrovitelj. Sa druge strane zahvalan sam predsedniku Aleksandru Vučiću što je pristao da dođe na tu sesiju. Imamo stranke koje žele i one koje ne žele učešće stranaca u dijalogu - naglasio je Dačić Dodao je da su imali 28. uspešan sastanak, a u međuvremenu i evropski parlamentarci su imali sastanke.

Naveo je da će se sada međusobno informisati i dogovoriti se o agendi.

- Sastanaku smo prisustvovali predsednik Vučić i ja, dogovor je da od sledećeg ponedeljka nastavimo, imamo radne grupe. Jeste da se vodi razgovor na dva koloseka, ali to je deo opšteg procesa. Nema posredovanja EP, oni pomažu, oni su pomagači nemaju glavnu ulogu - naglasio je Dačić.

Kako je rekao, on vodi proces i podvukao da je to veoma važno pošto "forma postaje suština".

Dačić je kazao da treba da se dogovore kako će se neke stvari regulisati, ali i da nećemo daleko stići ako neko bude imao neki svoj "performans".

- Svake nedelje će se pričati o drugoj temi. Samo tako možemo nesto da postignemo - rekao je Dačić.

Najmanje šest meseci pre izbora proices dijaloga bi trebalo da bude završen.

Upitan koja je crvena linija ispod koje vlast neće ići, Dačić je rekao da to nije pitanje osvajanja kote na planini, već se ili radi o predlozima o kojima bi moglo da se radi zbog unapređenja procesa ili su performansi koji nemaju veze sa izborima.

Govoreći o mogućnosti da se SPAS i SNS spoje, Dačić kaže da pozdravlja ideje o ukrupnjavanju na političkoj sceni, a da je konkretan predlog stvar između Vučića i Ssapića i da se to moglo očekivati.

Upitan da prokomentariše najave o otvaranju hrvatske vojne baze na Kosovu i Metohiji, Dačić kaže da je vojno prisustvo rešeno Rezolucijom 1244.

- Može da se ne poštuje, ali to bi bilo izvrdavanje odluka SB i imalo bi refleksije u Savetu bezbednosti. To je moguće, oni su uvek bili braća po oružju, ali to oružje je uvek pucalo po nama i našim saveznicima u svetskim ratovima - zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)