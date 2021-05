PREDSEDNIK O NAPADIMA NA DANILA VUČIĆA: Đilas je megafon Belivukove grupe

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će uskoro biti poznati svi detalji nekih ubistava vođa navijačkih grupa i istovremeno optužio Dragana Đilasa da je postao, kako je kazao, "megafon Belivukove grupe".

Vučić je to rekao odgovorajući na pitanje N1 o tome dokle se stiglo u istrazi u vezi sa aferom "prisluškivanja" navodeći u kontestu tih priča da je njegovo, kaže, da trpi i da sluša razne laži, a da pritom nikoga ne tuži, jer bi ste, kaže, onda govorili da su to velikii pritisci i kao primer naveo lažne optužbe na račun njegovog sina.

"Jedino mi je žao da kada vam neko dete lažno optužuje i kada Đilas postavši megafon Belivukove grupe, kada kriminalci napišu nešto što izmisle da bi se optuživali i započeli međusobni rat, to jedva dočeka da umeša mog sina da bi mu bio ugrožen, jer ne vidim drugi razlog", rekao je Vučić.

Osvrnuvši se na tekst objavljen na portalu Direktno, Vučić je ne spominjući taj portal, rekao da je jasno da je tekst u kojem se spominje njegov sin pisala grupa Veljka Belivuka. Negirao je da je bilo bilo kakvog sastanka koji se spominje u tom tekstu, a kojem je navodno prisustvovao Danilo Vučić.

"Kriminalci nešto izmisljaju i onda ubace mog sina, a to dočeka Đilas. Ne vidim razog da se ugrožava nečije dete", rekao je Vučić.

Biće, kaže, iznenađenja jer policija ima operativne podatke i ko je nalogodavac i počinitelj ubistva izvesnog Kiće, čijeg prezimena nije mogao da se seti, (pominjao se u tekstu Direktno u vezi navijačkih grupa i navodne veze Vučićevog sina).

Predsednik je izrazio nadu da, kako je rekao, "stavljanje mete" na čelo deci neće dati rezultate.

"Ne zato što je to moje dete, ja to ne bih uradio nikada nijednom detetu u Srbiji, a zašto to neki rade, ne razumem", rekao je Vučić.

Govoreći o prisluškivanju, Vučić je rekao da "nema pojma" ko šta radi, ali da je to posao nadležnih organa.

Zato bi, kazao je, sve drugo što bih vam u ovom trenutku rekao bilo nefer.

"Ja znam vi ste to pitali zato što ste dobronamerni i zabrinuti za bezbednost moje porodice, jer ne objavljujete nikada ništa ni protiv mog sina, ni protiv mog brata, a ni protiv mog oca", ironično je primetio Vučić.

Zahvaljuje, kazao je, na "dobroj nameri" i "velikoj brzi" i istakao da će tu biti još nekih tema koje nemaju veze sa prisluškivanjem.

"Ali o tom potom", rekao je i istakao da se on bavi temama koje se tiču građana.

(Kurir.rs/Tanjug)