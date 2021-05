ČEDA ODGOVORIO AMBASADORU RUSIJE: Gospodin vrlo dobro zna imena agenata koji su pokušali da mi DROGIRAJU DETE

Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko reagovao na izjavu lidera LDP Čedomira Jovanovića da su ruski agenti pokušali da otruju njegovu ćerku i ocenio da su to "zlonamerne izmišljotine".

Jovanović je prethodno ispričao da je samoinicijativno otkazao obezbeđenje koje mu je pre 20 godina dodelila policija i to iz revolta jer ga je policija ranije obavestila da povlače obezbeđenje njegovoj deci.

- U leto 2019. godine Jana je bila u tržnom centru sa drugaricom. Nakon bioskopa sele su u "Mek", a onda su im prišla trojica muškarca. Drugaricu su odgurnuli, a Jani su sipali neki prah u sok i terali je da popije. To je video gost koji je pitao da li je sve u redu, a zatim ga je jedan od trojice udario i oborio na zemlju. Drugarica je pozvala moju suprugu, a ona policiju. Kad su došli, trojica muškaraca su izvadili ruske diplomatske pasoše, a zatim je po njih došao neko iz ruske ambasade i izveo ih - rekao je Jovanović i naveo da je kasnije utvrđeno da je prah koji su sipali u sok ustvari droga MDMA.

Na tu izjavu danas je reagovao ruski ambasador koji je za Sputnjik rekao da "dugo nismo čitali takve zlonamerne izmišljotine".

- Njihova potpuna apsurdnost je očigledna svima koji zdravo rasuđuju i ne zaslužuje nikakvih komentara - rekao je kratko za Sputnjik Bocan-Harčenko.

Ruskom ambasadoru lider LDP nije ostao dužan. Jovanović je rekao da "nije Srbija ruska gubernija da bi on išao kod njega po mišljenje".

- Svi se mi previše dobro znamo. Nismo mi ni prva ni poslednja zemlja u kojoj ruski ambasadori demantuju nasilje koje je po pravilu sredstvo njihove politike. Zna on to vrlo dobro! Kao što zna da i ja to znam i sa tim godinama živim. Zato recite ambasadoru da nije dovoljno to što oduvek spletkare, truju i ubijaju po Srbiji i regionu i u međuvremenu i po mnogim drugim evropskim zemljama. Nije dovoljno ni to što bi da smenjuju i postavljaju vlasti od Skoplja, preko Podgorice i Sarajeva, do Zagreba i Beograda. Nije dovoljno ni to što bi da im Srbi opet budu pešadija u ratovima za njihove interese - rekao je Jovanović.

Lider LDP-a navodi da njegovo dete "nije prvo dete koje su u Srbiji pokušali da iskoriste kako bi disciplinovali očeve".

- Sa mnom to tako ne može, a drugi neka kažu šta misle. Ako smeju! Za mene to nije pitanje izbora već slobode i prava da u njoj živimo po našim srpskim, a ne ruskim pravilima i u skladu sa našim, a ne ruskim interesima. Siguran sam da je naša potreba za normalnim životom u miru sa svima koliko srpska, toliko makedonska, albanska, bošnjačka, hrvatska, evropska, svetska pre ni posle svega i ruska. Ali ne Rusije novičoka, već Rusije Navaljnog i svih onih koje on simbolizuje iz zatvora u koji bi i moju zemlju da zatvore. Recite ambasadoru da piše srpskom MUP-u, a ne medijima, jer on danas ćuti da ne bi rekao tri ruska imena koja vrlo dobro zna kao što ih zna i ruska ambasada - zaključio je Jovanović.

(Kurir.rs/Blic)