MILANOVIĆ POSLE SAMITA ZAPADNOG BALKANA: Bilo je povišenih tonova, zbog protivljenja Srbije ISPUŠTENI delovi prištinske agende

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je na sastanku u okviru procesa Brdo - Brioni postignut kompromis u kojima se neko morao nečega odreći dodajući kao primer da je agenda Vjose Osmani, predsednice privremenih prištinskih institucija, bila nešto zahtevnija.

Kako je naveo na konferenciji za medije koju je nakon samita održao sa slovenačkim predsednikom Borutom Pahorom, na današnjem sastanku bilo je određenih prekora, povišenih tonova i nesporazuma, a zbog protivljenja Srbije neki delovi iz prištinske agende su morali biti "ispušteni".

"To vidim kao prihvatljivu cenu dokumentu koji je dobar jer, naime, Slovenija i Hrvatska su ovde da pomognu državama koje su pre svega u integracijskom procesu, u fazi u kojoj smo mi bili pre 15 ili 20 godina. Naši motivi nisu ni mentorstvo, ni tutorstvo, niti bilo kakve karijerne i bigrafske komponente za bilo koga od nas, nego da se državama pomogne jer mi u tome vidimo interes", kazao je Milanović.

Hrvatski predsednik ističe da bilateralni problemi koje države imaju međusobno, neće moći biti rešeni u okviru procesa Brdo - Brioni i smatra da ovaj proces i ne treba koristi za to.

Ti bilateralni problemi, kako je kazao Milanović, danas ih pomalo i ometao u radu. Ipak, na kraju su, kako kaže, došli do kompromisnog, ali jasnog resenje iza kojeg svi stoje.

Najavio je da će se za godinu dana opet sastati u okviru ovog procesa i dodao da se još uvek ne zna da li će lokacija sledećeg sastanka biti u Beogradu ili Prištini.

Na pitanje da opiše odnose sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je danas izjavio da su ti odnosi pristojni i da su kratko porazgovarali, Milanović je kazao "OK" i dodao da bi razgovarao sa Vučićem, ali da danas nisu imali prilike za to jer nije bilo vremena s obzirom da je Vučić morao ranije da ode za Brisel.

"Razgovarali smo tokom konferencije gde je trebalo stišavati tonove, s obe strane", kazao je Milanović.

Dodaje da su danas na sastanku malo razgovarali o tome kako da Slovenija i Hrvatska pomognu susedima u regionu u evrointegracijama i u tom smislu naveo da se nisu ni dotakli teme Severne Makedonije i, kako kaže, nemogućih uslova koje joj postavlja jedna od članica EU.

"Radi se o nemogućim uslovima koje su im postavili za pregovore sa EU, a tiče se sadržaja u istorijskim udžbenicima u Severnoj Makedoniji. To što sada jedna članica EU radi Severnoj Makedoniji je ulazak u intimni prostor gde se traži od jedne kandidatkinje u toku pregovora za članstvo da u udžbenicima istorije svoju nacionalnu genezu definiše onako kako traži susedna država. To je ulazak u intimni prostor, a to se ne radi", kazao je Milanović dodajući da će se tome otvoreno suprotstavljati.

Upitan koliko je Briselu stalo do procesa i proširenja, Milanović kaže da Brisel ne postoji, odnosno da tu nema politike na visokom nivou.

"Ne znam koji bi se evropski lider snašao danas sa našim razgovorom i tu dolazimo do problema srednjih službenika u raznim ministarstvima koji kroje politiku prema regiji", naveo je hrvatski predsednik.

Kaže i da će predsednički izbori u Francuskoj koji će biti održani sledeće godine uticati na sve zemlje regiona koje su u predpristupnim pregovorima sa EU.

