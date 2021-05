UŽIVO VUČIĆ U PRIJEPOLJU: Hvala predsedniče, živio mi 100 godina! Reci Atlagiću odmah da dođe i Bajatoviću! Trči Bajatoviću! VIDEO

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Prijepolje i Priboj u Zlatiborskom okrugu.

Prijepoljcima se prvo zahvalio na dobrodošlici i rekao da će odgovoriti na sva pitanja okupljenih građana.

Predsednik je rekao meštanima da prvo kreću radovi na putu do Mileševe, Ivanje a zatim i na putu do Kamena gora - Bare. A jedan od predsednika mesnih zajednica zamolio je za 8 miliona neophodnih za završetak vodovoda koji im je, kako je rekao rak rana, na šta je predsednik rekao da se plaši da će biti više.

- Dobro, ne onda 3 nego 4 - rekao je predsednik MZ na šta je Vučić rekao: Kako sad sa 3 skoči na 4!

Vučić je s meštanima razgovarao i o gasovodu i naglasio da investitori neće da dođu ako nema gasovoda i auto-puta.

Prijepoljci su rekli da su za gasovod jer ne žele da se Prijepolje zagađuje i jer žele jeftinije energente. Pomenuli su i struju.

- Reci Atlagiću odmah da dođe! I Bajatovića odmah da dovedu... Da trče - rekao je predsednik kad su meštani počeli da ga pitaju za probleme sa strujom.

- Trči Bajatoviću.... Navikao na auto pa ne može da potrči - rekao je Vučić posle čega mu je za svaku od deonica izneo koliko košta.

- E sad mi kažite sve o problemima sa strujom...- rekao je Vučić i rekao da se dovede neko iz EPS.

Mnogi meštani su mu se žalili na to što nemaju posao ali na mnoge druge lokalne probleme kao na otpad u jezeru na šta je Vučić rekao:

- Gde je Drobnjak, zovite ga! A vi Halide i sami malo da pazite, da čistite kanale da ne bude da je država uvek za sve kriva - rekao je Vučić.

Vučiću se jedan stariji meštanin požalio da je siromah i da mu samo treba rešenje za stan, a jedna se majka požalila da joj ćerka diplomirani psiholog nikako ne može da se zaposli u Prijepolju na šta je odgovorio da će odmah razgovarati s nadležnima u opštini i da vidi šta se može učiniti.

Sa Prijepoljcima o izgradnji 3 puta

Predsednik je u razgovoru sa njima rekao da će već za 15 do 20 dana doći mašine koje će uraditi tri puta, od Prijepolja do Mileševe, put do Ivanja, kao i put Kamena Gora - Bare. "Već za 15 do 20 dana mašine izlaze na teren", rekao je Vučić. Naglasio je da je strateški najvažnije da se urade putevi, kako bi došli investitori u taj kraj. Vučić kaže da će država uraditi brzu saobraćajnicu koja će spojiti Prijepolje sa Dugom Poljanom, gde će proći deonica autoputa Požega - Duga Poljana - Boljare na granici sa Crnom Gorom. Podsetio je da će taj deo Srbije biti povezan autoputem do Kotromana. "Neće investitori da dođu tamo gde nema brze saobraćajnice i autoputa", napomenuo je Vučić.

Dodao je da u Prijepolju treba izgraditi i gasovod, kanalizaciju i drugo, ali da će se prvo raditi na putevima pošto je u razgovoru s građanima video da im je to najpotrebnije. Dodao je da, na primer, Teklas hoće da gradi još jednu fabriku, ali da je potrebno da se razvuče gasovod od Leskovca do Vranja. Nakon sastanka sa građanima Vučića očekuje sastanak i sa predsednicima opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Predsednik će posetu Zlatiborskom okrugu nastaviti u Priboju gde će otvorit hotel "Terme 36.6", a potom i fabriku AFT. Nekadašnji hotel "Priboj", koji se nalazi u centru starog Priboja, otvoren 1950. godine, kasnije poznat pod imenom hotel "Bic", od danas, potpuno renovinar, nosi naziv "Terme 36.6". AFT je nemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom delova za automobilsku industriju i koja će danas zvanično otvoriti svoju fabriku i u Priboju.