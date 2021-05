VUČIĆ U PRIJEPOLJU: Dobijate gasovod! Izgradnja do kraja godine za Prijepolje, Priboj, Sjenicu i Novu Varoš! Pokušaće i za fabriku

PRIJEPOLJE - Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja godine početi izgradnja gasovoda za Prijepolje, Priboj, Sjenicu i Novu Varoš.

"Ove godine krećemo i 30 miliona evra ulažemo, dobijate gasovod. Mislim da je to važna vest", poručio je Vučić građanima Prijepolja koji su ga dočekali u tom gradu.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović informisao je predsednika da bi gasovod od Zlatibora do Priboja koštao oko 10 miliona evra, zatim do Bistrice još 12, do Prijepolja još pet miliona, toliko još do Nove Varoši i oko dodatnih 12 miliona do Sjenice.

To je ukupno oko 45 miliona evra, za izgradnju čeličnog gasovoda, uz još oko 30 za sekundarni gasovod.

"To se nalazi u prostornom planu Srbije i može brzo da počne da se projektuje i da se radi", rekao je Bajatović.

Predsednik je zatim pozvao telefonom ministra finansija Sinišu Malog, koji je potvrdio da u budžetu ima prostora za ulaganje od 30 miliona evra u gasovod za te četiri opštine do kraja godine.

Vučić je istakao da je gasovod strateški važan, zbog investitora, ali i stanovništva, da bi imali čist vazduh, da se ne bi grejali na čvrsta goriva, ali i da bi im grejanje bilo jeftinije.

"Važno je za dolazak fabrika, koje bez toga ne dolaze. A, ne možemo da uradimo za Prijepolje, a da ne uradimo za Priboj, Sjenicu, Novu Varoš", rekao je Vučić.

Predsedniku su građani skrenuli pažnju i na problem sa trafostanicom, dodajući da im "treba struja", a on im je obećao rešenje i tog problema.

Jedna od meštanki požalila se predsedniku što njena ćerka, koja je završila psihologiju, nema posla, iako je, kaže, upražnjeno mesto psihologa tri godine u Zdravstevnom centru Užice.

Vučić je uzvratio da nije problem u nadležnima u Zdravstvenom centru, već u njemu, odnosno u odluci da se ne opterećuje državni sektor sa mnogo plata, već da bude na nivou 28.000-29.000 ljudi, kako država ne bi morala da podiže dažbine za privatni sektor.

"Dobar deo tih mera smo ukinuli, pa ćemo da vidimo i na sastanku sa predsednicima opština. Dobićete odgovor čim budem završio sastanak", rekao joj je Vučić.

Za 6 do 12 meseci dogovor za novu fabriku u Prijepolju

Vučić je, uoči početka sastanka u opštini Prijepolje, rekao okupljenim građanima da će pokušati u narednih šest do 12 meseci da sa nekim investitorom dogovori izgradnju nove fabrike u Prijepolju.

Vučić je građanima na Trgu bratstva i jedinstva obećao da će država zato investirati u puteve, gradnju brze saobraćajnice, gasifikaciju i drugo, jer je to uslov za dolazak investitora. Predsednik je zatim započeo sastanak sa predsednicima opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica, kome prisustvuju i ministri Tomislav Momirović, Zlatibor Lončar, Anđelka Atansković, Irena Vujović, kao i direktori državnih preduzeća Milorad Grčić, Goran Puzović, Dušan Bajatović, Zoran Drobnjak, Bojan Atlagić i Nebojša Šurlan, kao i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

(Kurir.rs/Tanjug)