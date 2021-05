TAJNA OPERACIJA! SLOBA PO SVAKU CENU HTEO DA SAČUVA JUGOSLAVIJU: Bivši telohranitelj Miloševića otkriva ŠTA JE PONUDIO ĐUKANOVIĆU!

Nekadašnji predsednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević ponudio je tadašnjem crnogorskom predsedniku Milu Đukanoviću da bira funkciju u zajedničkoj državi kako bi ga odvratio od otcepljenja Crne Gore.

Nekadašnji Miloševićev telohranitelj Goran Pajić tvrdi da je predsednik SRJ u cilju opstanka SR Jugoslavije bio spreman da se odrekne određenih pozicija i da je zbog toga ponudio Đukanoviću da bira da li želi da bude predsednik ili premijer SRJ, ali je Milo odbio.

Miloševićev predlog Đukanoviću je predočio operativac koji je taj zadatak trebalo da obavi mimo znanja tadašnjih rukovodilaca Službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukašina Maraša koji su činili sve što je bilo u njihovoj moći da do dogovora Miloševića i Đukanovića ne dođe.

- Milošević je uvek bio korektan prema DPS-u, bio je spreman da se odrekne nekih stvari samo da Crna Gora ostane u SRJ. Prema nalogu Slobodana Miloševića tadašnji zamenik saveznog ministra unutrašnjih poslova otišao je u Crnu Goru. Pošto su Jovica Stanišić i Vukašin Maraš pumpali Đukanovića kako Milošević ima loše konotacije prema njemu i kako će ga ubiti, poenta je bila da njih dvojica ne saznaju da je neko stigao do Đukanovića. On je kod Mila poslat u oktobru 1997. tri puta su menjali auto da se ne bi znalo da je došao u Podgoricu. Na sastanku koji je trajao 4 sata Milu je ponuđeno da izađe na izbore i da posle bira da li hoće da bude predsednik SRJ ili premijer. Ali Đukanović je onda na kraju rekao "Pa daleko smo otišli".

foto: Printscreen/Happy

- Bez obzira što se znalo da neće prihvatiti ponud Milošević je insistirao da opstane SRJ. Milošević nije bio opterećen vlašću, bio je spreman da se odrekne dela vlasti samo da postoji SRJ.

Pajić tvrdi da je posle tajnog susreta u Podgorici Đukanović dolazio dva puta u Beograd iako su ga Stanišić i Maraš savetovali da ne ide jer će ga Milošević ubiti.

- Bio sam i lično prisutan kad je krajem 1998. godine došao na Savet za nacionalnu bezbednost. Bio je vidno uplašen kad je nulazio jer smo mi tražili da njegovo obezbeđenje ostane napolju - rekao je Pajić i dodao da se Milošević sve vreme zalagao da održi postojanje SRJ bez obzira na to što Milo nije prihvatio ponudu.

- Aprila meseca 2000. Ivan Stambolić dobija poziv od predstavništva CIA. otišao je na sastanak u Bugarsku, tamo je predočeno da je dobar kandidat za predsednika, ali Đinđić je rekao da njega ne želi da vidi na tom mestu. U julu je na bazenu hotela Interkontinental rekao svojim prijateljima da neće da bude kandidat jer je Đinđić protiv. Jedini cilj da on umre bio je koristan ljudima iz DOS-a i sa Zapada, njima je nešto hitno trebalo da spuste rejting Miloševiću, jer su istraživanja pokazala da je on i dalje popularan.

- Otcepljeni deo JSO je radio sa stranim agenturama. Britanska služba je objavila da je u Jugoslaviju prvi put radila sa određenim grupama, a to je u Srbiji bio zemunski klan. Tako ranije je stvoren surčinski klan uz pomoć britanske službe.

- Đinđić je još 1997. kad su mu preoteli Beograd rekao javno da Vuku to neće nikad oprostiti i da će mu se osvetiti. Kasnije se desila Ibarska, posle Budva, ali tu ima nešto drugo, u to vreme je Vukašin Maraš vodio MUP Crne Gore, posle atentata na Vuka i Danu u Budvi su pitali Danu na koga sumnja, a ona je rekla: "Na Zorana Đinđića".

- Notorna je laž da je Mira Marković verovala crnim i belim magovima. To su širile službe sa Zapada, predstavljani su kao poremećeni ljudi. Dušan Mitević je bio glavni širitelj laži. Sava Đukić je u svojoj knjizi napisao stvari koje niko nije mogao da zna, a to mu je pričao Mitević. Onda su oni tražili da služba istraži ko je Mitević, a onda su shvatili da on već duže sarađuje sa strancima.

- Naser Orić je radio u SAJ-u, oni su obezbeđivali kuću u Tolstojevoj, imali su svoj džip i dežurali 24 sata ispred kapije.

- Milošević je teško primao ubistva sovjih saradnika. U javnosti se o tome šire priče, ali to je propaganda, Zapadu on nije odgovarao. Zapad je spremao razbijanje SFRJ. Nenad Čanak je na primer u avgustu 1990. stupio u kontakt sa Milanom Kučanom, da mu kaže šta će biti sa Vojvodinom, a on mu je rekao da će ona biti tema 1996/97. Logično je da je Kučan znao da će se desiti rapsad SFRJ. A treba pitati Čanka ko mu je napravio kontakt. A Čanku je bio zabranjen ulaz u Ameriku, jer mu je u stanu pronađen alkohol i droga, ali su ga pustili jer je pušten pošto je rečeno da za 300 maraka radi na diskreditaciji opozicije. Čanak je hteo da beži u Ameriku, ali mu nisu dali.

- Istorija će posvedočiti koja je bila uloga Slobodana Miloševića. Projekat je bio da se građanksim ratom ubije još 2 miliona Srba.

(Kurir.rs)