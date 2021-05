VULIN: Ponosan sam na politiku predsednika Vučića, dela koja je učinio za Srbiju i srpski narod ostaće zapisana u istoriji!

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin obraćajući se poslanicima Narodne skuštine, istakao je da predlog izmena Zakona o ličnoj karti pomaže građanima i da će buduća izmena doprineti i tome da se lična dokumenta dobijaju brže uz pojednostavljenu proceduru.

- Zadovoljstvo mi je da branim zakon koji je Vlada iznela pred vas, iznela pred građane Srbije, ali isto tako da čujem argumente zašto ovi zakoni treba da budu bolji, šta treba da promenimo. Ja verujem da ovi zakonski tekstovi menjaju ljudima život na bolje, da ih oslobađaju od nepotrebne birokratije, da prilagođavaju pravo životu, a ne život pravu i to mora biti vrlina svakog zakonodavnog rada - poručio je ministar Vulin.

Ministar Vulin je tokom rasprave naglasio da je ponosan na politiku predsednika Vučića i da je Vučić predsednik koji je izborio pravo da se jedan predsednik zemlje članice EU i NATO pakta izvini Srbiji za bombardovanje i da je to plod Vučićeve uporne borbe za Srbiju.

- Predsednik Aleksandar Vučić nije doživeo, već je izborio nešto o čemu nismo mogli ni da sanjamo pre 2012. godine, a to je da se jedan predsednik članice EU, članice NATO pakta, mislim na Miloša Zemana, izvini za bombardovanje Srbije.

Prethodnici Aleksandra Vučića su išli okolo i izvinjavali se kome su stigli. Ko je hteo da ih sasluša, njemu su se izvinili. A, mi smo doživeli to da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izborio, izborio, a ne dobio, izborio to da se predsednik jedne NATO države izvini za bombardovanje i zločine i zlo koje je učinjeno ovoj zemlji. To nije slučajno. To je plod uporne i strpljive borbe. To je nešto što ja nisam mogao ni da pomislim da ću doživeti 2012. godine kada sam prvi put otišao u Brisel i kada smo samo dobijali papire, na koje nismo trebali da stavljamo ni potpis, već samo da ih sprovedemo, jer potpis na te papire su stavili naši prethodnici da uvedu tablice i da ukinu srpska dokumenta i da ukinu sve što je srpsko na prostoru Kosova i Metohije", naglasio je ministar Vulin.

Ministar Vulin je dodao da će Vučićeva dela koja je učinio za Srbiju i srpski narod ostati zapisana u istoriji.

- Da mi je neko rekao 2012. godine da će se šef jedne NATO države izviniti srpskom narodu i predsedniku Republike Srbije, rekao bih da je to jednostavno lepa želja, lepa ideja, ali da se to nikada neće desiti. I evo desilo se. I nije se desilo, nego se to izborilo. I možete vi da kritikujete predsednika Vučića koliko hoćete, ali ovo je istorija, ovo će ostati zapisano u istoriji. Niko se nije izvinio onima koji su se izvinjavali za tuđe zločine kao da su naši, već se izvinio čoveku koji nije dopustio da država Srbija i srpski narod budu označeni kao genocidni. To će ostati zapisano u istoriji - kazao je ministar Vulin obraćajući se poslanicima nakon čega je dobio gromoglasan aplauz.

Kurir.rs