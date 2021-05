CRVENA HOBOTNICA: Ružić, Bajatović i Zagrađanin - ŠAMPIONI AFERA, a godinama jašu!

Javne nabavke u trenutku sklapanja ugovora nema ko da kontroliše, to se radi naknadno, obično godinu ili dve pošto se zaključi posao. To znači da ne postoji telo u državi koje će, kada neki funkcioner, kao nedavno Branko Ružić, ministar prosvete, reši da zaključi štetan i glup ugovor, kojim se pljačkaju građani, reći: „Ovo ne može.“

Kao svemirski brod

Ministarstvo prosvete, kako je Kurir objavio, uzelo je u zakup 23 „škode“ na tri godine po ceni od 341.124 evra, a da su iste te automobile kupili nove, platili bi ih čak 65.820 evra manje.

Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava kaže da sve javne nabavke kod korisnika budžetskih sredstava kontroliše DRI post festum.

- Međutim, takva kontrola ne može da predupredi moguće zloupotrebe, jer ona obično usledi godinu do dve nakon što su ugovori zaključeni. Pored toga, ono što DRI uopšte ne može da iskontroliše jesu privatne relacije između funkcionera i privatnih firmi, a u pozadini tog odnosa su uvek masne provizije ili protivusluge druge vrste - ističe Ninić.

Uz ovaj skandalozan ugovor ministarstva stigao je i jednako skandalozan odgovor ministra - kad se zakupi auto, svi troškovi održavanja idu na teret privatne firme. Rekao bi čovek da se za razliku od 65.820 evra servisira svemirski brod, a ne „škoda“.

Da zlo bude veće, nije Ružić jedini socijalista koji je uhvaćen u muljanju, a onda svojim odgovorom vređao inteligenciju građana. Kada je Kurir Dušanu Bajatoviću, direktoru „Srbijagasa“, pronašao još jednu platu od 1,7 miliona, te otkrio da su mu sad ukupna primanja oko 34.000 evra, on se okolo „šalio“ da nema gde da potroši te pare.... Kada je Kurir otkrio dve vile u vlasništvu Vladana Zagrađanina, poslanika SPS i kuma Ivice Dačića, on je siktao u slušalicu da ga „izdržava žena“...

Izvlačenje para

Prema Ninićevim rečima, način finansiranja SPS je genijalan, ta stranka je permanentno u finansijskoj krizi i blokadi, a najviši funkcioneri žive kao lordovi:

- U funkcionisanju SPS postoji neverovatna novčana masa koja se vrti mimo legalnih tokova, a to je moguće samo ako se prethodno novac izvuče iz javnog sektora. U tom kontekstu, sve afere u poslednjih 10-12 godina nisu dobile sudski epilog, a posledica svake te afere bila je enormno izvlačenje novca iz budžeta za partijske i lične potrebe.

Branko Ružić

Arči novac građana, muvao sa stanom, „roleks“ mu „poklonio prijatelj“

l Ministarstvo na čijem je čelu Ružić donelo je odluku da sklopi posao sa privatnom firmom o zakupu 23 „škode“, a da su iste te automobile kupili nove, koštalo bi 65.820 evra manje. Ružić juče nije odgovorio na pitanja Kurira da li bi istu računicu izveo i da je davao svoj novac. Međutim, nije ovo jedini skandal u koji je umešan potpredsednik SPS. Kada smo 2012. otkrili da Ružić nosi sat „roleks dipsi“, čija je cena oko 10.000 dolara, na pitanje kojim novcem ga je kupio, on se vadio da je to „dragi poklon od prijatelja“. Kog, nije želeo da otkrije. Mediji su svojevremeno, 2013, izveštavali i kako se ovaj ministar skućio - on je stan od 86 kvadrata u Žarkovu prodao za 115.000 evra i na poklon dobio polovinu petosobnog stan od 196,28 kvadratnih metara na Banovom brdu, a koji je njegov otac kupio nepuna tri meseca ranije. Stan su prvobitno kupili Kostadin Ružić, njegov otac, i Milena Karić, sestra njegove supruge, a onda ih poklonili bračnom paru Ružić.