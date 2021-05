JEDNOGLASNO: Glavni odbor SNS prihvatio ujedinjenje sa SPAS

Glavni odbor SNS doneo je danas jednoglasno odluku o ujedinjenju sa SPAS-om.

Na pitanje predsednika SNS Aleksandra Vučića ko podržava odluku o davanju odobrenja da članovi SPAS-a pristupe u celini SNS-u, svi članovi GO SNS glasali su za.

Vučić je, uvodeći ovu temu, rekao da želi da brzo završi ovu tačku dnevnog reda kako bi mogao da pozove ljude iz SPAS-a, koji su od danas članovi SNS, da uđu u salu.

"Za nas je važno da radimo na jedinstvu Srbije, na ujedinjavanju po svim ključnim pitanjima, da ne dozvolimo da društvo i država budu podeljeni kakvi su bili decenijama i vekovima, već da se borimo za jasnu većinu koja bi donosila rezultate. Rezultat je nova paradigma SNS, i nisu samo ideološke razlike koje moraju da postoje prema drugima, već ono što ostavljamo iza sebe, šta radimo za građane Srbije", poručio je on.

Vučić je kazao da je učestvovao u pregovorima sa liderom SPAS-a Aleksandrom Ssapićem, jer je hteo da se ne samo cepaju sve političke organizacije, već da se pokaže odgovornost, ozbiljnost, posvećenost, i da može da se ujedinjuje i da velika porodica SNS bude politička stranka koja će da dovodi ljude, a ne "po modelu nekih drugih koji se cepaju svako malo, i postaju valjda odgovorniji ako pocepaju više puta svoje stranke".

"Naša stranka ne sme nikada da bude ono što su bile neke druge. Znate na koje mislim, ali neću da govorim o njima i pridajem im time pažnju. Naša stranka mora da vodi brigu o interesima naroda i okuplja sve one kojima je to ključni cilj", rekao je Vučić.

On je ukazao da je postignuta saglasnost oko svih naznažnijih ciljeva.

"Važno je da pred velike događaje koji nas očekuju, velike pritiske o svim ključnim temama, ali i nastavak izuzetnih rezultata koje postižemo u ekonomiji i zdrastvu da imamo još više snage ljudi i energije, da ne čuvamo pozicije unutar stranke samo za sebe, već obezbeđujemo pristup i novi ljudima i da se pripremimo za skupštinu stranke", rekao je on.

Vučić je najavio da će Skupština stranke biti održana između 21. oktobra, kada je godišnjica stranke, do 24.oktobra.

"Imaćemo više plenuma, donositi važne odluke, razna dokumenta, kao što je programska za budućnost, i to ne samo do 2025.,već prvi put do 2030.", najavio je Vučić.

Kada se završi Skupština ostaje posao u državi, i onda ulazi stranka u izbore, gde će, veruje, voditi pobedničku kampanju.

