IVICA DAČIĆ OTVORENO ZA KURIR: Predsednik Skupštine o odnosu SPS sa SNS, izborima, Bajatoviću i Palmi

Ivica Dačić, predsednik Skupštine i lider SPS, smatra da je logično da na predstojeće predsedničke, vanredne parlamentarne i gradske izbore vladajuća koalicija ide na jednoj listi. U razgovoru za Kurir, Dačić objašnjava da utapanje Spasa u SNS ne utiče na buduće aranžmane naprednjaka i socijalista.

Da li će utapanje Spasa u SNS da obori cenu SPS?

- O odnosima u našoj koaliciji od samog početka razgovaram samo sa Aleksandrom Vučićem, jer mi smo predsednici najvećih partija i nikad nismo pričali u tim kategorijama o našim međusobnim odnosima. Tu ne postoji nikakva cena, niti nekakva tržišna politička vrednost. Pričali smo, i dalje stojimo iza toga, da se borimo za zajedničke ciljeve i vrednosti. Najvažnije pitanje u ovom trenutku je kako će Srbija izgledati posle 2022, posle tih izbora, a kako bismo mogli da ostvarujemo ciljeve koji su zacrtani u Planu 2025. i koji se odnose na budućnost Srbije. Imajući u vidu da se očekuje ujedinjavanje opozicije, oni to najavljuju, a najavljuju i iz Evropskog parlamenta, normalno je i logično govoriti o tome i postavljati određene pretpostavke kako će vladajuća koalicija da odgovori na taj izazov. Kako odgovoriti imajući u vidu sve što nas čeka - pritisci usmereni ka priznanju Kosova, pritisci da menjamo spoljnu politiku u skladu sa stavovima EU, situacija u regionu, položaj našeg naroda u Hrvatskoj i u Republici Srpskoj. Moje mišljenje je da bi taj odgovor podrazumevao i zajednički nastup vladajuće koalicije u nekim političkim događajima koji nas čekaju.

Znači, ujedinjenje vam ne umanjuje cenu?

- Nema tu nikakve cene, Vučić i ja ne govorimo o ceni. Mislim da naš zajednički nastup podiže našu zajedničku vrednost na političkoj sceni Srbije. Ako imate ujedinjenje na jednoj strani, logično je očekivati da imate zajednički nastup i na drugoj strani.

I da se svi u vladajućoj koaliciji ujedinite pred izbore, da li vi sada zbog Šapića možete da dobijete manje ili smatrate da to nema veze?

- To nema veze jedno s drugim. Mi nikad nismo raspravljali unapred ko će šta da dobije - koja ministarska, direktorska mesta, ponavljam vam, to nikad nije bila tema naših razgovora. Ovde je tema da li je koncept prihvatljiv ili nije. Svako ko ima negativan odnos prema tome, koji na ovo što ja predlažem reaguju tako da izgleda kao da SPS ima neke probleme, pa da mi valjda svoj spas tražimo u „kačenju” za SNS, to govore samo političke neznalice. SPS nema nikakav politički problem, mi u našoj istoriji nikada nismo imali manje od pet odsto. Ovde je reč o tome da mi ne želimo da pomažemo našim političkim protivnicima time što bismo delili naše glasove, već da ih sve objedinimo zajedničkim nastupom.

Rekli ste zajednički predsednički kandidat sa SNS, za parlamentarne i gradske izbore. Kako se priča da bi Šapić mogao da bude kandidat za gradonačelnika ispred SNS, da li vam je on prihvatljiv?

- Nikakav problem. Ako SNS donese takvu odluku, mi ćemo je pozdraviti.

Šta ako SNS donese odluku da ne traže vašu podršku za zajedničkog predsedničkog kandidata, je l’ to menja onda vaš koncept?

- Da ponovim, da ne bih bio pogrešno shvaćen da se mi nekome namećemo ili nečega plašimo - mi smo uvek nastupali samostalno, prošli put smo imali jednog zajedničkog kandidata, i to je bio naš dogovor. Mislim da je logično da i sada postoji takav dogovor. To uopšte nije tema za razmatranje i u bilo kakvim razgovorima koje sam imao sa Vučićem to nikad nije bilo sporno.

Posle narednih vanrednih parlamentarnih izbora, da li se vi vraćate u Vladu?

- Uopšte ne razmišljam o tome, to je sve stvar budućih dogovora s Vučićem.

Koja je vaša reakcija kad pročitate u koji se sve kontekst dovode vaši funkcioneri - Bajatović, Zagrađanin, Ružić...?

- Više puta sam rekao da svako ko se bavi javnom funkcijom treba da vodi računa o svemu. Ako neko koristi funkciju za lično bogaćenje, taj će imati posla sa mnom, ali i sa zakonom. Naravno da ne postoji nikakva hobotnica za prikupljanje para. Kao stranka, nemamo nikakav sistem, mehanizme za bilo šta što bi moglo da liči na neku hobotnicu.

Znači, Bajatović s onolikom platom ne pomaže stranku?

- To nije stranačko pitanje, to je državno pitanje. Svako ima neke svoje uloge. Ja sam protiv toga da se neko napada bez razloga, nek se proveri imovina svih. Moja imovina je ista od 2008, imam samo stan. Ništa nisam menjao otkad sam na vlasti.

Da li vam se smeju stranačke kolege koje žive u kućama od 500 kvadrata?

- Meni se niko ne smeje, moje kolege u partiji me poštuju kao predsednika i kao savesnog javnog funkcionera. I ja poštujem njih sve dok se ponašaju pristojno i odgovorno prema dužnosti koju imaju.

Nema pošalica: „Evo, šef nam je sirotinja”?

- Nema. Slušajte, mislim da postoji fama o tome. Možda su nekad u SPS bili neki ljudi koji su imali finansijsku moć, ali prošlo je mnogo vremena od tada, stvari su se promenile. Ja svakako nisam sirotinja, ali otkad sam na vlasti, nisam vlast zloupotrebio za lično bogaćenje i uvećanje svoje imovine.

O dijalogu s opozicijom: Jesmo konstruktivni, ali.... U kom pravcu se kreće dijalog sa opozicijom? - Dijalog nije fontana želja. Mi jesmo konstruktivni, ali ako neko misli da je dijalog put za dolazak na vlast bez izbora i podrške naroda, na pogrešnom je putu.

O aferi „podvođenje”: Nije nam pao rejting zbog Palme, a ne idem s njim u Grčku Da li je afera sa Draganom Markovićem - optužbe za pedofiliju, podvođenje i ucenjivanje žena, uticala na rejting koalicije SPS-JS? Da li ste radili istraživanja posle toga? - Mi nikad ne radimo istraživanja, koristimo ona koja već postoje, ali ne vidim da je to ostavilo nekog velikog traga. Kako vi gledate na tu aferu? - Više puta sam govorio, ne treba time da se bavi niko lično, već nadležni organi. Hajka koja se vodi protiv Dragana Markovića Palme je politički motivisana. Hoćete li ići i sad u Grčku s njim, početkom juna? - Ne. Zašto? - Zato što idem u zvaničnu posetu Rusiji. foto: Privatna Arhiva

