KRIVOKAPIĆ SRUŠIO SOPSTVENU VLADU! Pavićević za Kurir: Umislio da je vladika, sledi ili rekonstrukcija, ili izbor novog kabineta

Poslednji manevar crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića i odbijanje da potpiše Temeljni sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom dodatno je produbio političku krizu u Crnoj Gori i doveo njegovu vladu na rub provalije.

Krivokapić je do sada vodio dezorijentisanu vladu, a sada je odlučio da se ponaša kao da je vladika, a ne premijer u jednoj državi, ocenjuje za Kurir direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević.

Dezorijentisana vlada

- Vlada Zdravka Krivokapića se nalazi u stanju permanentne krize, i to sve vreme od njenog formiranja u decembru prošle godine. Ona je neekspertska, neuspešna i dezorijentisana vlada. Najveća odgovornost za takvo stanje je na premijeru Krivokapiću. On je ovih dana napravio još jedan neviđeni gaf: odlučio je da se ponaša kao da je vladika, a ne premijer u jednoj državi i on je crkvenim velikodostojnicima objašnjavao šta treba da rade i koga da biraju. Mi sve vreme ponavljamo da crkva ne treba da se meša u politiku, a sada imamo slučaj da se Krivokapić, kao predsednik vlade, direktno meša u unutrašnje ustrojstvo crkve i njeno odlučivanje. To izaziva nezadovoljstvo kod velikog broja građana Crne Gore - kaže naš sagovornik.

On smatra da je sada ključno definisati put za izlaz iz ove krize vlade, a postoje samo dve legitimne opcije - rekonstrukcija ove vlade ili da postojeća skupštinska većina izabere novog premijera i novu vladu.

Crkveni separatizam

A unutar vladajuće većine varniči na svim stranama. Član Predsedništva Demokratskog fronta Milan Knežević naglašava da predsednik vlade Crne Gore očigledno izbegava da potpiše temeljni ugovor sa SPC, što je potez koji ohrabruje crkveni separatizam.

- Eto, sada imamo ozbiljnu krizu koju je produkovao Krivokapić - izjavio je Knežević.

Kako je rekao, Krivokapićeva izjava uoči odlaska u Beograd, da neko priprema aferu da bi ga proglasio izdajnikom i vinovnikom državnog udara, mogla je da se očekuje.

- Oni koji ga bolje poznaju znaju da on funkcioniše u teorijama zavera, ali jedini koji je napravio aferu je on sam. On je u roku od dva sata odustao od puta u Beograd, pa je onda odlučio da ipak ide, a kada je došao na razgovore u Patrijaršiju SPC u Beogradu, odlučio je ipak da ne potpiše Temeljni ugovor - objasnio je Knežević.

Optužbe iz DPS Milov portparol napao Vučića Portparol DPS Miloš Nikolić optužio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da "prisvaja deo stanovništva Crne Gore i stvara lažni alibi za mešanje u unutrašnje stvari" Crne Gore. - U Crnoj Gori žive građani naše države, a ne etnički predstavnici stranih država - napisao je Nikolić na Tviteru, reagujući na Vučićevu izjavu da Srbija neće biti kriva samo ako ne bude pitala za 29 odsto svog stanovništva u CG.

Mitropolit Joanikije na liturgiji u manastiru Rakovica Bez sloge i jedinstva ne možemo napred foto: Dado Djilas Novoizabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je da su sloga i jedinstvo potrebni "kao vazduh i hleb i kao disanje". O svom izboru za naslednika pokojnog Amfilohija on kaže: - Potpuno sam se prepustio volji božjoj i očigledno da je božja volja preko arhijereja SPC ispunjena. On je naglasio da želi mir, sreću, slogu i svaki napredak Crnoj Gori. Jer, kako je poručio, bez sloge i jedinstva ne možemo napred. Novi mitropolit je juče, prvog jutra po izboru na novu dužnost, bio u manastiru Rakovica, gde je sasluživao na liturgiji. Službu su vodili episkop mileševski Atanasije Rakita i episkop buenosajreski Kiril Bojović. Mitropolit je nakon toga posetio grob patrijarha Pavla, koji je sahranjen u ovom manastiru u Beogradu.

