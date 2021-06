VULIN NOSTALGIČNO O STAROM IMIDŽU: Mešali me sa Borom Čorbom, to je tragično! Ako niste Guns N' Roses, onda vam ne treba DUGA KOSA

Aleksandar Vulin bio je gost Usijanja na Kurir televiziji gde je na početku emisije emitovana krataka biografija ministra policije. U jednom momentu bivši Julovac i sadašnji lider Pokreta socijalista prikazan je sa dugom kosom u prošlim danima, pa se podsetio mladalačkog imidža.

"Jel da da mi je bolje stajalo. Meni se više sviđalo. Ali kad sam se ošišao, jednom me sreo Bora Đorđević i pitao me: "Što si se ošišao, gde izgubi onakvu kosu?". Ja kažem, Boro, počeli su da me mešaju sa tobom, a to je stvarno tragično! Tako da svako vreme nosi svoje breme", prisetio se Vulin.

Ministar Vulin je dodao da smatra da u njegovim godinama, ako niste rok zvezda i niste dogurali do toga da pevate za Guns N' Roses, onda ne bi trebalo da se nosi duga kosa.

"Od svojih godina niko ne može da pobegde. Kao što sa dvadeset godina nisam mislio da treba da nosim kravatu, sad sa 51 ne mislim da treba da bnosim dugu kosu. Neke stvari ipak nisu moguće", nostalgično je prokomentarisao Vulin.

