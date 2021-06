ADVOKAT PALIBRK OŠTRO ODGOVORIO NA BAJDENOVU IZJAVU O MLADIĆU: Ko je izazivao ratove širom sveta, u Avganistanu, u Iraku?

U danu kada je izrečena drugostepena presuda bivšem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, gost Usijanja dana na Kurir televiziji bio je advokat Dragan Palibrk.

On se nadovezao na izjavu američkog predsednika Džoa Bajdena koji je na zvaničnoj veb stranici Bele kuće pozdravio osudu, te naglasio da su njegove misli sa svim porodicama žrtava zločina u Srebrenici i drugim gradovima.

"Sramota! Takvu izjavu, ko god da je dao! Makar američki predsednik, jer bi trebalo da makar elementarno poznaje istoriju i da zna šta se u Koreji dogodilo, ko je umešao prste tamo posle Drugog svetskog rata? Ko je bacio dve katastrofalne atomske bombe na dva japanska grada, ko je izazivao ratove širom sveta, u Avganistanu, u Iraku? Da li je za te ratne zločine i genocid odgovarao neko, da bi Bajden mogao da govori o svetskoj pravdi"; rekao je Palibrk.

Na kraju je postavio i pitanje ko je nas bombardovao 1999. godine ili 1995. u Republici Srpskoj.

"Zašto tako veliki humanista Bajden ne dođe pa ne kaže nešto o tome. Ko će za to da odgovara? Kakva je to selektivna pravda? Ma nije to pravda, to je samo sila", zaključio je advokat.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:21 TO JE BAGRA! NAJMANJE JE PRAVDA RADILA, ČISTA POLITIKA: Beograđani razočareni posle čitanja presude Ratku Mladiću