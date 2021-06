ŠIRE IMPERIJU: Zet Mila Đukanovića se dočepao srpske rude!

Radomir Vukčević, nevenčani suprug Ane Đukanović, rođene sestre crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, preko svoje firme "Taor d.o.o." dobio je u Srbiji pravo istraživanja cinka, bakra i prateće mineralizacije na lokalitetu Kremići, saznaje Kurir.

"Taor d.o.o." osnovala su krajem 2013. tri fizička lica, da bi 3. februara 2016. Radomir Vukčević postao stoprocentni vlasnik firme, kao i njen direktor. Samo dva i po meseca od ovog preuzimanja, 21. aprila 2016, rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike, na čijem je čelu tada bio Aleksandar Antić, firmi "Taor d.o.o." je odobreno izvođenje geoloških istraživanja na lokalitetu Kremići, neposredno oko eksploatacionog polja Koncerna "Farmakom MB Šabac - Rudnik olova i cinka Suva Ruda d.o.o." iz Raške. Istraživanje im je produženo 2019. na period od tri godine, a "Taor d.o.o.", posle niza Vukčevićevih pravnih žongliranja, danas je ćerka firma kompanije "Arijatik metals" iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Ana Đukanović i Radomir Vukčević su već jednom 2012. pokušali da se dokopaju rudnog bogatstva Srbije - preko firme "Srbija nikl" želeli su da istražuju i eksploatišu rudu nikla na području Topole, Mokre Gore i Vrnjačke Banje. Iako su ih protesti građana tada zaustavili, nekoliko godina kasnije su ipak uspeli da uđu u rudarski sektor Srbije. Prvobitni vlasnici firme "Taor d.o.o." bili su Aleksandar Perić, Radomir Miladinović i Petar Savić. Aleksandar Perić potom otkupljuje vlasnički udeo od ostale dvojice i upisan je kao jedini vlasnik firme sve do početka februara 2016. Tada, kako se navodi u papirima objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre (APR), vlasnik i direktor firme postaje Vukčević, zet Mila Đukanovića.

Ministarstvo rudarstva im odobrava pravo istraživanja 2016. i godinu dana kasnije, 25. avgusta 2017, firma "Taor d.o.o." menja vlasnika - umesto Vukčevića se upisuje firma "Balkan minerals limited" sa Devičanskih Ostrva.

Godinu dana kasnije dolazi ponovo do promena u vlasničkoj strukturi - umesto firme sa Devičanskih Ostrva vlasnik "Taora d.o.o." postaje firma "Nonfer d.o.o." iz Podgorice. Osnivač i direktor ove firme koja se bavi vađenjem ostalih ruda obojenih metala je upravo Radomir Vukčević. Samo nedelju dana od ovog preuzimanja ponovo se menja vlasnička struktura i "Taor d.o.o." prelazi u ruke firme iz Velike Britanije "Tetjan risorses PLC". Dokumenta dostupna na sajtu APR pokazuju da je Radomir Vukčević bio direktor u "Taoru d.o.o." do 7. oktobra 2020, kada je podneo "nepozivu ostavku na mesto zakonskog zastupnika/direktora", što znači da su ovoj firmi produžena prava istraživanja u vreme dok ju je on još uvek vodio. Na kraju, 1. juna 2021, kao vlasnik firme "Taor d.o.o." upisuje se firma "Adrijatik metals servisiz" iz Velike Britanije.

Iz Ministarstva rudarstva navode da je zakonska regulativa bila ispoštovana. I nekadašnji ministar rudarstva Aleksandar Antić kaže da je firma "Taor d.o.o." iz Beograda ispunjavala uslove u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Zakona o opštem upravnom postupku, na osnovu čega im je 21. aprila 2016. izdato rešenje kojim su im odobrena geološka istraživanja bakra, olova, cinka i prateće asocijacije elemenata na širem području Kremića kod Raške.

- Zakonska regulativa iz oblasti rudarstva i geologije se ne bavi time ko je zakonski zastupnik u nekom privrednom društvu, niti koja kompanija ima učešće u kapitalu kompanije koja podnosi zahtev za istraživanje. Takođe, kompanije koje se bave geološkim istraživanjima, prilikom napredovanja projekata, često menjaju vlasničku strukturu. Razlog za to leži u činjenici da im bude omogućena finansijska podrška neke veće kompanije, te nije redak slučaj da se u tom smislu menjaju i članovi sa udelima u privrednom društvu - naveo je Antić za Kurir.

Ofšor poslovi Milovi sestra i zet u aferi "rajski papiri" Kada je iz dve agencije za pružanje ofšor usluga i poslovnih registara procurilo 13 miliona dokumenta o ofšor biznisu uticajnih ljudi širom sveta - afera "rajski papiri", otkrivene su i dve ofšor kompanije povezane sa Anom Đukanović i Radomirom Vukčevićem na Malti. Ana Kolarević (prezime prvog supruga, sad Đukanović) bila je akcionar u firmi "Ranin ltd', registrovanoj na Malti 2012, dok je sa Vukčevićem bila direktor u 'Ruki internešenel ltd', malteškoj filijali finske kompanije specijalizovane za rudarstvo i preradu minerala.

Žongliranje u vlasničkoj strukturi "Taora d.o.o." 2013. - vlasnici: Aleksandar Perić, Radomir Miladinović i Petar Savić 28. maj 2015. - Perić preuzima deo Radomira Miladinovića i Petra Savića i postaje 100 odsto vlasnik firme 3. februar 2016. - Kao vlasnik i direktor firme upisuje se Radomir Vukčević 25. avgust 2017. - Umesto Vukčevića, kao vlasnik firme upisuje se "Balkan minerals limited" (sa Devičanskih Ostrva) 19. jun 2018. - Briše se "Balkan minerals limited", upisuje "Nonfer d.o.o." Podgorica (čiji je osnivač i direktor Vukčević) 26. jun 2018. - Briše se "Nonfer d.o.o." Podgorica, upisuje se "Tetjan risorsiz PLC" Velika Britanija 11. decembar 2019. - Promena ličnih podataka: briše se "Tetjan risorsiz PLC", upisuje se "Tetjan risorsiz limitid" 22. jul 2020. - Upisano je založno pravo u registar založnog prava na 100 odsto udela u društvu 7. oktobar 2020. - Radomir Vukčević podneo ostavku na mesto direktora 1. jun 2021. - Promena ličnih podataka registrovanih lica: briše se "Tetjan risorsiz limitid", upisuje se "Adrijatik metals servisiz"