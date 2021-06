BILJANA PLAVŠIĆ BRANI GENERALA MLADIĆA! Masakra u Srebrenici ne bi bilo da nije morao da ode u Beograd na sastanak sa Miloševićem

Biljana Plavšić (91) je prvi srpski političar koji je priznao krivicu pred Haškim tribunalom i ne kaje se zbog toga.

U švedskom zatvoru, gde je prebačena iz Haga, prema njenim rečima, trovali su je gasom kako bi je pritisli da bude svedok optužbe protiv Slobodana Miloševića, iako je bila njegov protivnik. Na slobodi je od oktobra 2009. godine.

Kaže da je teško doživela pravosnažnu presudu Ratku Mladiću.

- Poznajući Haški tribunal nisam imala nikakav osnov da se nadam iako sam i ja neke papire dostavila sinu Ratka Mladića. Svi humanitarni konvoji za vreme rata išli su preko mene i morala sam da imam kontakt s ratnim štabom. I svetska štampa je pisala o konvojima za Goražde. Ne znam koliko ih je odlazilo tamo. To je vodio Međunarodni komitet Crvenog krsta iz Ženeve. Goražde je bilo pod kontrolom muslimanske vojske. Konvoj je išao preko naše teritorije. Navodim samo ovaj primer, a bilo ih je mnogo. Jedno čisto muslimansko selo je gladovalo. Rekla sam da otkače nekoliko šlepera za njih i dostave im hranu - rekla je Plavšićeva za Politiku i dodaje da nijedan humanitarni konvoj ne bi mogao da prođe bez Mladića.

Plavšićeva je uverena da se masakr u Srebernici ne bi dogodio da je Mladić bio prisutan.

- Mladić nije bio tamo. Morao je da ode na sastanak s Slobodanom Miloševićem u Beograd - seća se Plavšićka.

Navodi da Mladić realan i plemenit čovek.

- On je ratni komandant po svim uzusima. I sad ja mislim, nisam ja pesnik kao Radovan, ali kada bi se svi komandanti vojski celog sveta upoznali sa slučajem Mladića, rekli bi da se ponašao kao ratni komandant koji štiti svoj narod. Još će pravnici raspravljati o Haškom tribunalu - kaže Plavšić.

Radovan pretio da će me ubiti Nekadašnja predsednica RS smatra da Mladić i Karadžić nije trebalo da se kriju nakon podizanja optužnice. - Optužnica je već bila podignuta i protiv jednog i protiv drugog. Tako sam umesto Karadžića postala predsednik RS. Do tada sam radila humanitarna pitanja. Olbrajtova je sa svojom svitom dolazila, videla da se Dejton implementira, ali njima se žurilo. Poslednja tačka je bila problem Karadžić. On je dao neki intervju za grčke novine. Radovan je inače ljubitelj ekrana i novina. Kaže mi Olbrajtova: "On ne dozvoljava da ga zaboravimo". Tada mi je predložila da ostavimo muško društvo i sednemo nasamo. Rekla mi je:"Mi bismo Karadžića stavili pod tepih kad bi se sklonio i ućutao". Olbrajtova je otišla, a ja sam šoferu rekla: "Idemo na Pale". Sve ispričam Radovanu - seća se Plavšić. Na Palama je doživela neprijatnu scenu. - On me odvede u stranu i kaže: "Ja vam zabranjujem da s tom babetinom govorite o meni. I da znate da ćemo vas ubiti". Ja se nasmejem. Kažem mu "monstrume jedan" i udarim ga laktom u stomak.

Nekadašnja predsedca RS se osvrnula i na svoje suđenje u Hagu.

- Nisam imala materijalne uslove za odbranu. Zovem premijera RS, profesora Đerića, uzalud nekoliko puta. Konačno mi se javlja. Govorim mu kako mi život zavisi i da neko dođe da svedoči u moju korist. On mi kaže: "Radovan zabranio". Svi smo mi morali da se branimo umesto da tužilaštvo dokazuje našu krivicu. Sve optužnice bile su kao prepisane. Koljević je bio dve godine mrtav, a njegovo ime bilo je na optužnici. Po funkciji sam morala da znam, ali ja zaista nisam znala. Govorila sam Radovanu, ja sam potpredsednik RS, ja moram da dobijam informacije, ali informacije su bile naslovljene za Karadžića. To me je skupo koštalo. Tražila sam samo istinu i našla sam je u formulaciji da sam kriva jer sam morala da znam. Trebalo je da napravim lom jer nisam dobijala informacije od Karadžića - kaže Plavšić.

Napominje da je jedva izbeglada bude svedok optužbe protiv Miloševića.

- Počele su metode ucene. Od cigareta do gasa kojim su me trovali u švedskom zatvoru. Karla del Ponte, glavni tužilac, prilazi mi u Hagu i predlaže da popijemo kafu u njenom kabinetu. Nije prošlo 24 sata kako sam u Hagu, a ona hoće sa mnom da pije kafu. Ja pušim "marlboro". Dođe i kafa, a Karla del Ponte iz tašne izvlači svoj "marlboro". Kao da smo na nekom pikniku. Predložila mi je da me snabdeva u zatvoru originalnim cigaretama. Ja joj se zahvalim i kažem joj: "Dobar mi je i ovaj naš" - kaže Plavšićla.

