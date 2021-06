UŽIVO PREDSEDNIK SRBIJE O BRISELU: Činili sve da nas nateraju da napustimo dijalog! Tražili smenu Odalovića a na ovo sam ostao nem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti.

On je na samom početku rekao da će Skupština Srbije zasedati 22. maja gde će tema biti dijalog o KiM.

- Predstavnici Prištine činili su sve da nas nateraju da napustimo dijalog - rekao je Vučić pojasnivši da im je to bio cilj i dodavši da se razgovaralo o nestalima.

foto: Printscreen Tanjug

Delegacija iz Beograda je tražila podatke o nestalima na nekoliko lokacija - Košare, Đakovica...međutim do dana današnjeg nismo, rekao je Vučić, nismo dobili odgovor iz Prištine.

Tražili su dekalaraciju o miru, a to mogu samo suverene države Vučić je otkrio i da je predstavnik prištinskih institucija Aljbin Kurti tražio i deklaraciju o miru na šta je Vučić stavio tačku na takav nonsens odgovorivši mu da to mogu samo suverene države. Rast stranih direktnih investicija U prvih pet meseci strane direktne investicije iznosile su milijardu i 413 miliona evra, 12, 7 odsto više nego u istom periodu prošle godine, istakao je Vučić. Srbija treća u Evropi po rastu BDP Vučić je naveo da je Srbija na trećem mestu u Evropi po stopi rasta, iza Luksemburga i Estonije. U drugom kvartalu očekuje najveći rast, između 12 i 16 odsto. "Ogroman skok očekujem, sedam odsto na nivou godin, što bi značilo drastično veće penzije i plate", istakao je Vučić. Penzionerima u ovoj godini dodatnih 110 evra Vučić je rekao danas i da će penzioneri u ovoj godini dobiti ukupno dodatnih 110 evra. On je ukazao da danas počinje isplata 3.000 dinara za vakcinisane penzionere, a sutra za sve ostale prijavljene građane. Vučić je preneo da se za 3.000 dinara za vakcinisane prijavilo 2.401.000 ljudi, a vakcinisano je 2,5 miliona. Gotovo svi su se prijavili, konstatovao je on. Rekao je da će penzioneri u septembru dobiti dodatnih 50 evra. Posle isplate od 30 evra u maju, 50 evra u septembru, i drugih 30 evra u novembru kao i svi građani, penzioneri će u ovoj godini dobiti ukupno 110 dodatnih evra. Podsetio je da je u novembru planirana i isplata 30 evra za nezaposlene.

- Predstavnici EU su razgovor o nestalima videli kao konstruktivan a onda su predstavnici Prištine rekli da to ne žele da ne ispadne da su oni činili zločine... Svi smo stali i samo smo se zagledali jedni u druge - dodao je Vučić.

- Tražili su i smenu Veljka Odalovića... Našli smo se u čudu... Odakle uopšte može da vam padne na pamet da vi možete da odlučujete ko će biti smenjen - prepričao je Vučić šokantan detalj s pregovora u Briselu i otkrio da je bio grub prema Kurtiju zbog čega se "Kurti možda i uvredio".

1 / 13 Foto: Printscreen Tanjug

- Navaljivao je i pitao kad ćemo da priznamo Kosovo, ja sam rekao nikad - kazao je Vučić i rekao da je bio grub jer je Kurti koristio nedopustiv rečnik tražeći smenu Odalovića sa čela Komisije za nestala lica i nazivajući ga Gebelsom.

Vučić je pojasnio i zašto sve ovo priča narodu jer je atmosfera tamo nemoguća za razgovor i dijalog.

Tražili su promenu imena Cefte Vučić je naveo da je delegacija Prištine juče u Briselu predložila da Cefta promeni ime u Sefta, a iza toga se krije namera da promene oznaku u "Republika Kosovo", dok je u Cefti Kosovo sa zvezdicom sa čim Beograd nema problem. Iza svakog njihovog zahteva je zapravo samo pitanje priznanja samoproglašenje nezavisnosti, objasnio je Vučić.

Prištinska strana došla s namemom da dijaloga nema

Vučić je istakao danas da mu je, posle prespavane noći, jasno da je prištinska strana na jučerašnji nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu došla s namerom da natera Srbiju da iz dijaloga izađe, odnosno da dijaloga nema.

Vučić je, obraćajući se medijima, rekao da je sazvao konferenciju kako bi građanima podneo izveštaj o jučerašnjoj sednici i najavio da će 22. juna biti održana sednica Narodne skupštine Srbije na kojoj će govoriti podrobno, detaljno, temeljno o apsolutno svakom pitanju od ključnog značaja za situaciju na KiM, planovima i idejama Srbije, ali i objektivnom situacijom sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.

foto: Printscreen Tanjug

- Juče je nastavljen dijalog između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU. To je bila do sada najčudnija faza. Posle prespavane noći mogu da potvrdim da sa izvenošću, gotovo potpunom sigurnošću, da su oni koji su došli s prištinske strane želeli da nas navedu da napustimo, odnosno da dijaloga ne bude. Sve što su radili, tražili, govorili je značilo želimo da izbegnemo dijalog, razgovor, objasnio je on.

Vučić je istakao da je na ozbiljan način razgovarano samo na jednu temu, i to kratko, a to su nestala lica.

Na ovo sam ostao nem Vučić je ispričao detalj razgovora iz Brisela u kojem je Kurti rekao da srpska strana treba da smanji provokacije kako bi se sačuvao mir. - Pitao sam ga kakve provokacije, o čemu se radi a on je rekao da ne treba da se služe liturgije u pravoslavnim hramovima kojima je zemlju dao Slobodan Milošević... Ja sam na to ostao nem... Znači, nije provokacija to što se pišu grafiti i što mokre po hramovima, ali je provokacija to što se služi verski obred - dodao je predsednik Srbije.

- Želimo da postignemo svaku vrstu dogovora oko ovog pitanja, da pokažemo ljudima da ne želimo nikoga da sakrijemo, a istovremeno uspemo da se izborimo da prištinska strana nama i međunarodnim institucijama omogući prilaz određenim mestima na KiM kako bismo mogli da uzvršimo određena iskopavanja, rekao je on i dodao: Pitanje nestalih je civilizacijsko pitanje . Tražimo prilaz mestima na KiM, gde mislimo da ima zakopanih Srba, istražena je samo jedna lokacija.

Vučić: Imamo vakcine, sramota da neki imaju više vakcinisanih

Vučić je apelovao danas na građane da se vakcinišu, i kazao da je sramota da neke zemlje, koje muku muče sa brojem vakcina, imaju veći procenat vakcinisanih, nego Srbija.

- Imamo svih vakcina, i možemo da ih delimo. Sramota je da neke zemlje imaju veći procenat vakcinisanosti, a muče muku sa brojem vakcina, rekao je on. Vučić je ukazao da u Srbiji postoji problem što neki ljudi zbog zavereničkih teorija misle da je loše da prime vakcinu.

- Korona će se vratiti na jesen. Imaćemo je u teškom obliku, posebno imajući u vidu što će nekima tada da prođe sedam do ošam meseci od vakcinacije. Zato i gradimo bolnicu u Novom Sadu, koja se završava, kazao je on.

Podsećamo, Vučić je imao trilateralne razgovore u Briselu, kojima su prisustvovali samozvani premijer tzv. prištinskih institucija Aljbin Kurti, šef diplomatije EU Žozep Borelj i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

