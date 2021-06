SJAJNA VEST OD PREDSEDNIKA: Srbija smanjuje poreze, ukida se ekstraporez za mlađe od 40! PENZIONERIMA U 2021. DODATNIH 110 EVRA

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ukida obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za građane mlađe od 40 godina, ali i trogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70 odsto na zarade zaposlenih koji prvi put ulaze na tržište rada.

Penzionerima u ovoj godini dodatnih 110 evra Vučić je rekao danas i da će penzioneri u ovoj godini dobiti ukupno dodatnih 110 evra. On je ukazao da danas počinje isplata 3.000 dinara za vakcinisane penzionere, a sutra za sve ostale prijavljene građane. Vučić je preneo da se za 3.000 dinara za vakcinisane prijavilo 2.401.000 ljudi, a vakcinisano je 2,5 miliona. Gotovo svi su se prijavili, konstatovao je on. Rekao je da će penzioneri u septembru dobiti dodatnih 50 evra. Posle isplate od 30 evra u maju, 50 evra u septembru, i drugih 30 evra u novembru kao i svi građani, penzioneri će u ovoj godini dobiti ukupno 110 dodatnih evra. Podsetio je da je u novembru planirana i isplata 30 evra za nezaposlene. Priština tražila i promenu imena Cefte Vučić je naveo da je delegacija Prištine juče u Briselu predložila da Cefta promeni ime u Sefta, a iza toga se krije namera da promene oznaku u "Republika Kosovo", dok je u Cefti Kosovo sa zvezdicom sa čim Beograd nema problem. Iza svakog njihovog zahteva je zapravo samo pitanje priznanja samoproglašenje nezavisnosti, objasnio je Vučić.

- Ukinućemo obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za građane mlađe od 40 godina. Reč je o onom ekstraporezu koji plaćaju svi koji imaju platu veću od proseka. To je signal za mlade da mislimo na njih. Zatim uvodimo trogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70 odsto na zarade zaposlenih koji prvi put ulaze na tržište rada. To će direktno dovesti do povećavanja zarada mladih. Pod tri, oslobođenje od 70 odsto poreza i doprinosa na zarade zaposlenih koji rade na projektima istraživanja i razvoja - rekao je predsednik.

foto: Printscreen Tanjug

Rast stranih direktnih investicija

U prvih pet meseci strane direktne investicije iznosile su milijardu i 413 miliona evra, 12, 7 odsto više nego u istom periodu prošle godine, istakao je Vučić.

Srbija treća u Evropi po rastu BDP

Vučić je naveo da je Srbija na trećem mestu u Evropi po stopi rasta, iza Luksemburga i Estonije. U drugom kvartalu očekuje najveći rast, između 12 i 16 odsto. "Ogroman skok očekujem, sedam odsto na nivou godin, što bi značilo drastično veće penzije i plate", istakao je Vučić.

(Kurir.rs)