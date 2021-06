PASTOR: I treba da podržavate Srbe na KiM, kao što nas podržava Mađarska

vlast do 2012. nije govorila istinu o KiM a to se sad promenilo

BEOGRAD - Šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, rekao je danas u parlamentu da vlast do 2012.godine nije govorila istinu o KiM i da se sa promenom vlasti i to promenilo.

Na sednici Skupštine Srbije, na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić predstavio izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom, Pastor je kazao da su do 2012.godine u parlamentu usvajane rezolucije, deklaracije i akti, koji nisu bili u skladu sa realnim stanjem stvari.

- U tim raspravama sam govorio da je jasno šta piše u Ustavu, zna se kakvu zakletvu polaže predsednik, ali opet sa druge stane, organi Srbije od 1999. godine nemaju vlast na području KiM. Od 2012.godine, od kad se vlast promenila, mnogo realnije se govori, jer se govori istina, rekao je Pastor.

Primetio je da je Vučić rekao da se stav zapadnih sila neće promeniti u vezi sa KiM, da je kompromisno rešenje jedino moguće, navodeći da je SVM zahvalan što na takav način predsednik pristupa problemu.

- Ako bi se jedna rečenica trebalo izgovoriti u vezi ove teme, molimo vas da pregovarate na način da razgovori, mir, stabilnost i kompromis nemaju alternativu - rekao je on.

Pastor je pozvao Vučića da nastavi da podržava Srbe na KiM i u finansijskom i moralnom i svakom drugom smislu.

- Mnogim partijama u Srbiji to smeta. Nama vojvođanskim Mađarima to ne smeta. I treba da podržavate Srbe na KiM, kao što i nas podržava Mađarska. To se zove odgovorna nacionalna politika, rekao je Pastor.

Kazao je da dovoljno govori podatak što danas ima 95.000 Srba na KiM, a da ih je pre 20 i više godina bilo za 120.000 više.

- Zaintresovani smo za to da se stvore uslovi za to da pripadnici srpskog naroda mogu da ostanu na svojim ognjištima, poručio je Pastor.

(Kurrir.rs/Tanjug)