DNO DNA! MILO: Joanikije krsti goveda! KNEŽEVIĆ: Onda prvo od tebe da počne!

Milo Đukanović, predsednik Crne Gore, sramno je izvređao mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija poručivši mu da besposlen pop i goveda krsti. Đukanovićeva izjava podigla je prašinu, a među prvima je u odbranu mitropolita stao Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, koji je na to odgovorio da on prvi treba da stane u red za krštenje.

Reče i osta živ

Đukanović odavno ne bira sredstva kada je u pitanju omalovažavanje SPC, a naročito otkako je njegov DPS smenjen sa vlasti na talasu litija, ali ovako nisko nikad nije pao.

Komentarišući izjavu mitropolita Joanikija da je puno toga naučio od srpskog istoričara Aleksandra Rakovića (koji Crnogorce naziva separatistima), Đukanović je kazao: "Besposlen pop i goveda krsti".

- Teško je tu nešto pametno prokomentarisati. Dobro je da sam čuo da postoji makar još jedan čovek na planeti kome trucanja kvaziistoričara mogu biti inspiracija. Sramota je takvu osobu nazivati istoričarem, a još veća je da bilo ko od odgovornih ljudi u tome može pronalaziti uzor za definisanje svojih stavova - naveo je Đukanović.

Jadno

U odbranu crkvenog lica prvi je ustao Knežević, koji je poručio crnogorskom predsedniku da, ako je tačno da besposlen pop i goveda krsti, onda on prvi treba da bude u redu za krštenje.

- Ako je tačna Đukanovićeva teza da besposlen pop i goveda krsti, onda je Milo trebalo prvi da bude u redu za "krštenje" - napisao je jedan od lidera DF na društvenoj mreži Tviter. Sa druge strane, iz Mitropolije juče nisu hteli da se zvanično oglašavaju, samo je jedan od viđenijih sveštenika prokomentarisao za nas list da "pas laje, vetar nosi".

Kurir.rs/K. B.

Krivokapićeva amnezija

Ne dam fotelju, nikom ništa nisam dužan

Premijer crnogorske vlade Zdravko Krivokapić naveo je juče da neće podneti ostavku, što su od njega zatražili poslanici Demokratskog fronta, većinskog dela vladajuće koalicije.

foto: Profimedia

Pored toga što je priznao da mu ne pada na pamet da napusti fotelju, Krivokapić je poručio i da on nikome ništa nije dužan, zaboravljajući da je upravo vrh SPC lobirao za njega i da on kao on nije imao nikakvu podršku u biračkom telu: - Nemam dugove ni prema kome sa ove ili sa one strane i neću dozvoliti da neki svoje dugove naplaćuju preko države, njenih građana, pa čak i Crkve.