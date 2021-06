PREDSEDNIK SRBIJE O SIJU, VULETIĆU I KOMŠIJAMA: Žigosanje srpskog naroda, saradnja samo ako poštujete državu Srbiju

BEOGRAD - Ako hoćete da sarađujete uslov za to je da pokažete poštovanje prema srpskoj državi i ništa više, poručio je danas rukovodstvu Crne Gore predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je na pitanje novinara povodom odnosa sa Crnom Gorom i brojnih optužbi na njegov račun u tamošnjim medijima, kazao da je on "kriv za sve".

"Gde god se pojavi neka morska neman kažu pustio ju je Vučić kroz Otrantska vrata u Boku. Kriv sam i za to što nemaju nijednu fabriku na severu i sve manje u centralnom delu. Prihvatam sve, jer neko mora da bude kriv, ako će im tako biti lakše, naglasio je Vučić. On je pozvao rukovodstvo Crne Gore na ozbiljnu saradnju.

- Nemojte samo da nas terate da vam se izvinjavamo što ste donosili rezoluciju protiv Srbije i govorimo da smo najveća braća na svetu, a radite sve protiv nas, rekao je on.

S tim u vezi se osvrnuo na donaciju vakcina iz Crne Gore Kosovskim bezbednosnim snagama (KBS). "Zar te vakcine niste mogli da dajete albanskom narodu na Kosovu? Što morate da ih date KBS, koja je formirana uz kršenje rezolucije UN. To radite tek da biste ponizili Srbiju. To radi ministarka zdravlja koja je dolazila da moli u Beogradu za vakcine kada vakcinu nisu imali, ukazao je Vučić.

Upitao je što moraju na takav način da deluju, dodajući da to čine samo da bi rekli da mogu sve protiv nas. Istakao je da ga ne interesuje šta o njemu misle iz rukovodstva Crne Gore, već samo šta misli naš narod u Crnoj Gori. Naglasio je da ga ne zanima šta misle ni pripadnici škaljarskog i kavačkog klana.

- Ne mogu da vam objasnim koliko nisam zainetresovan za vašu snagu i moć, koliko ste opasni i opaki, poručio im je Vučić.

O Vuletiću

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna o čemu je jutros govorio bivši potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić, niti da li ga je i zašto SBPOK pozvao, ali je konstatovao da je Vuletićeva politika - "život dajem, ali na poligraf ne idem ni za živu glavu".

"Ne znam što su ga pozvali, ne znam ni šta je pričao, ali tu se postavlja pitanje kako je moguće da znaju svi da neko izbegava poligraf, i to ne za neka politička pitanja, već na pitanje da li ste seksulano uznemiravali maloletne dečake", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Kako je rekao, uvek je za sve imao opravdanje, pa ga jednom bolela noga, uvo, pa je imao srčane probleme, pa stomačne tegobe... "Za sve imate opravdanje, ali odgovor da date, toga nema, ali nema ni pitanja, jer važnije da li će on da opsuje Vučića... Neću dalje to ni da komentariše", zaključio je Vučić.