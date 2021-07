UŽIVO! SIN RATKA MLADIĆA OTVORENO U USIJANJU: Bio je spreman da pogine za svoj narod u svakom trenutku, sada je u Božjim rukama

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića prvi put u javnosti iznosi detalje o privatnom životu svog oca, načinu ratovanja i tajni generalovog prstena koji je trebalo da posluži kao meta atentata. Darko Mladić otkirva detalje smrti svoje sestre Ane. U "Usijanju" saznajete zašto je general odbio da bude svedok protiv Slobodana Miloševića i ko je želeo da otkupi njegove ratne dnevnike?

Na početku razgovora, Darko otkriva kako se oseća posle presude Haškog tribunala.

"To je bio veliki napor za mene, više mentalno nego fizički. Bilo je komplikovano otići tamo, biti u toj situaciji, ali posle nekog vremna i sve te muke i nepravde, došao sam sebi", započinje on i dodaje da se po izricanju presude, oko 18 sati po holandskom vremenu, susreo sa ocem.

"On je dosta bio prkosan, dobro se držao, iako sam se plašio da će imati zdravstvene probleme. To je očekivao, manje-više, bio je prijatno iznenađen izdvojenim mišljenjem sudije Nijambe. Suštinski je rekao da njegova sudbina nije važna, da je u svakom trenutku bio spreman da pogine u svakom trenutku za svoj narod i da je važno da Republika Srpska opstane i da se sačuva a da je on pao neprijateljima u ruke i da mu sude njegovi ratni neprijatelji", navodi Mladić.

On je još jednom ponovio očevu poruku koju je poslao narodu u domovini.

"Suština je da treba da čuvamo Republiku Srpsku i Srbiju, da treba da jačamo naše zajedništvo, da gradimo Srpsku koja je u ovom ratu stvorena u krvi i teškim uslovima i da svi moramo da uložimo maksimalne napore da ona bude što bolja i bezbednija", naglašava gost Kurir televizije.

O danima generala u zatvoru, rekao je:

"On ima dobar odnos sa čuvarskom službom, prijateljski se odnose i prema njemu i prema meni. Neki od njih su mi otvoreni rekli da znaju da nije ratni zločinac. Za razliku od njih, medicinska služba je loša, jer je general loše lečen. Nailaizili smo na njihove opstrukcije kada smo hteli da pošaljemo svoje lekare. Na kraju smo uspeli da pošaljemo jedan ruski i jedan srpski tim lekara. To se, međutim, svelo na posete sa stetoskopom, a ne preglede. Tamo je general u Božjim rukama".

"Mašina koja radi EKG odštampala da postoji indikacija za infarkt, a glavni lekar preko toga zalepi nalepnicu! Mislim da smo dokazali da postoji loša namera, ali nemate tamo kome da se žalite".

"Pored prava na zdravstvenu zaštitu, uskraćeno mu je pravično suđenje".

"Svedoke poput Mehića su ostavili za kraj i onda rekli da za njih nema vremena, a trebalo je da se dokaže da je Klinton tražio Izetbegoviću 5.000 mrtvih da bi mogao da bombarduje Srbiju".

"Godišnji budžet tog Tribunala je bio 300 miliona dolara! I nisu uspeli da dokažu da je Mladić kriv".

"To je način da se naš narod prevede iz statusa žrtve u status zločinca".

Posle presude Ratku Mladiću, kreće orkestrirana kampanja o genocidu u Srebrenici u celom regionu.

"Ja bih to drugačije posmatrao. Jasno je da je Tribunal bio alat za ostvarivanje geopolitičkih ciljeva NATO na Balkanu".

"Deluje mi da je predsednik Tribunala samo službenik Velike Britanije".

"Sa ocem sam imao kontakt do 2006. godine, ali onda do maja 2012. nisam".

O susretu sa ocem u Lazarevu, rekao je:

"Ja sam ga prepoznao samo po očima. Bio je u lošem stanju od moždanog udara. Posle smrti moje sestre, to mi je bio najteži trenutak".

Kad su stigle službe po generala...

"Imao je oružje, ali za slučaj da dođu neki stranci da ga hapse. Sigurno ne bi pucao na srpskog oficira. On je tada bio za lečenje, a ne za hapšenje".

