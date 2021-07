DAČIĆ POSLE MEĐUSTRANAČKOG DIJALOGA: Predlog zaključaka, pa nova runda 17. i 18. septembra

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas, posle druge runde međustranačkog dijaloga, da je jedan od zaključaka da će se na osnovu svega što je rečeno biti pripremljen predlog mera i da je dogovoreno da sledeći sastanak sa evroparlamentarcima bude održan 17. i 18. septembra.

On je dodao da bi predloge mera učesnici trebalo da rasprave do 1. septembra i da do tada dostave svoje primedbe.

- Važno je da predlozi budu realistični, prihvatljivi, ostvarivi i održivi i ukoliko se tako budemo ponašali mislim da ćemo ostvariti glavni zadatak da svi izađu na izbore, da se time ne pruža nikome alibi da baca ljagu na Srbiju i da time dovodi u pitanje sve rezultate koje je Srbija ostavrila u proteklim godinama, rekao je Dačić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

(Kurir.rs/Tanjug)