ALEKSANDAR ŠAPIĆ O ĐILASU: Prvo pitajte gazdu da li je sve to njemu smetalo! Ako ima nešto da mi kaže, neka to lepo i uradi

BEOGRAD - Potpredsednik SNS Aleksandar Šapić danas se oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:

Pošto vidim da su neki opozicioni portali u vlasništvu Dragana Đilasa, od kad sam rekao da nam opozicija jasno kaže šta traži i čega to danas nema a bilo je kad su svi 2018 godine izašli na izbore, počeli u serijalima da nabrajaju čega to po njima danas nema, a bilo je i to u poslednjih 10 godina.

I to nabrajaju sve što im padne napamet iako to nema veze sa izbornim uslovima i onim što sam ih ja pitao. Zato ću im dati jednu malu sugestiju pre nego se sledeći put uredništvo tog portala obrati meni. Prvo se obratite svom šefu i njega pitajte da li njemu sve to što nabrajate smetalo? I kad je kao gradonačelnik Beograda hvalio Beograd na vodi i išao tada kod ministra vojske Aleksandra Vučića da sa njim o tome pregovara?

Da ga pitaju da li mu je smetalo to sve i kad je čim je postao predsednik DS-a, promenio odluku iz 2012 godine, da nema sklapanja kolacija sa SNS I dao nalog da se sa SNS ulazi u loklane koalicije gde god se za to ukaže prilika. Od tog momenta kreće masovna sklapanja saveza DS sa SNS po raznim lokalnim samoupravama I opštinama, Barajevao, Rakovica, Velika Plana, Pančevo, Vladičin Han, Trgovište, Lučani...

Da li mu je sve to smetalo kada je Dragan J Vučićević radio u njegovim i Miškovićevim novinama Press-u i bio mu tada udarna pesnica za obračune sa Borisom Tadićem u kolumni svakoga četvrtka koju je pisao. Da li mu je sve to smetalo dok mu je Željko Mitrović bio poslovni partner i otvarao na Pinku namenski afirmatvne emisije o Beogradu pred izbore dok je Đilas bio gradonačelnik ili kad je njegova firma bila suvlasnik Pinka? Da li mu je sve to smetalo kada je izabran bez protivkandidata za predsednika KSS, po drugi put ili kada je sa Vanjom Udovičićem pregovarao da bude predsednik olimpijskog komitete Srbije?

Da li mu je to sve smetalo kad se zahvaljivao Vučiću na pomoći koju daje za srpski sport, a pre svega košarku i nosio mu lično medalje kao poklon. Da li mu je to smetalo kad je davao 2017. godine veliki intervju za dnevni list Informer koji danas naziva smećem. I mogu ja ovako takođe u serijalima da nabrajam i nastaviću ako opet dobije amneziju i vi i on, al bi bilo lepo da prvo sednete sa svojim šefom pa vidite zašto sve to njemu nije smetalo i kad to počinje istorija? Kada počinjemo da brojima šta kome smeta? Sledeći put prvo sa njim sednite pre nego što mene prozovete i počnete da spinujete jednostavno pitanje koje se tiče izbornih uslova, a ne svega u društvu što vama smeta.

A njemu opet poručujem, da ne potura svoje medije, omladince, klince ili neke osobe koje su mene videle samo na televiziji, a i njega do skoro, nego u nedostatku starih saradnika su silom prilka postali mu bliski. Nego ako ima nešto da mi kaže, lepo to i uradi, pa nas dvojica otvorimo polemiku na sve teme, gde god želi i vidimo šta je to. kome, kada i koliko smetalo ili šta je ko od nas dvojice sve u životu radio, pa danas može da drži moralne pridike i predstavlja sebe kao oličenje časti i poštenja.

(Kurir.rs/Tanjug)