LJUDI, KO BOGA VAS MOLIM BUDITE ODGOVORNI Predsednik apelovao na građane da se vakcinišu! Stiže i 5. VAKCINA, nabavljena moderna

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u novootvorenoj zdravstvenoj stanici u Borči apelovao na građane da se vakcinišu a one koji neće da makar ćute i ne dođu u priliku da ubiju nekog šireći neodogovorne priče i gluposti poput čipova u vakcinama.

Zahvalio se epidemiolozima i apelovao na ljude da se vakcinišu rekavši da u ovom trenutku imamo 1,3 miliona slobodnih doza kojima ne ističe nikakav rok, te pozvao lekare da smao odluče i kažu kada treba da se krene sa 3. dozom i da li će se vakcine mešati jer mnogim ljudima već ističe zaštita pošto su se vakcinisali pre 6-7 meseci.

Vučić je pozvao danas medicinsku struku da donese što pre odluku o uvođenju treće doze vakcine i o mogućnosti da se mešaju različite vakcine. "Mi ćemo uskoro svakako morati da idemo i sa trećom dozom zato što mnogima već prolazi taj rok, i za one koji su revakcinisani prošlo je šest, sedam ili osam meseci, tako da vas molim da uskoro doneste te odluke", poručio je Vučić u zdravstvenoj stanici Borča.

- Apelujem, molim ljude da to uradimo, da se vakcinišemo, da ne zatvaramo opet zemlju, nema većih plata ako zatvorimo zemlju, onda ekonomija pada... Danas sam čuo za jednu mladu devojku da je u teškom stanju, nije u Beogradu, a nije se vakcinisala... Nadam se da će uz božju i pomoć lekara to dete da preživi - rekao je Vučić i molio da se prestane s neodgovornim pričama o glupostima i čipovima u vakcinama.

Veće plate do kraja godine za zdravstvene radnike, biće i novih bolnica

Vučić je najavio da će zdravstveni radnici do kraja godine dobiti povećanje plata, ali da iznos zavisi od "stope rasta". "Javne finansije su stabilne i pod kontrolom, ali povećanje mora da bude tako da ne ugrozi poslodavca, u ovom slučaju državu", rekao je Vučić, i zahvalio zdravstvenim radnicima što ne kriju zadovoljstvo napretkom.

On je rekao da će stanovnici ovog naselja imati u ovoj zdravstvenoj stanici najbolje uslove, jer je zgrada "velelepna" i ne moraju da više odlaze u centar grada, a da je već veliki broj zdravstvenih kartona prebačen iz bolnice gde su se do sad lečili. Navodeći da je zdravstvo jedan od ključnih stubova države, on je najavio dalje ulaganje u bolnice, i dodao da je predvidjeno 12 potpuno novih opštih bolnica kako ljudi ne bi morali da idu u Kliničke centre za manje intervencije. Kao primer, naveo je da će toplički kraj, gde nema više od 80.000 stanovnika, dobiti najmoderniju bolnicu u koju se ulaže 30 miliona evra. "Ljudi su počeli da veruju u Srbiju, da možemo da se takmičimo sa drugima u Evropi i da pobedjemo", naglasio je Vučić.